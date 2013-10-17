主要国家经济指标预测--10月18日****

路透10月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1% 持平 加拿大CPI(较上年同期) +1.0% +1.1% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.4% +1.3% 1400 美国领先指标 9月 +0.6% +0.7% 1430 美国ECRI经济领先指标 10月11日当周 -- 130.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月17日(四) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 8月 120 -- (经季节调整)(亿欧元) 174 -- 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) 123 -- 0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.1% 扣除燃料的零售销售(较前月) +0.7% +0.3% (较上年同期) +2.8% +2.1% 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月12日当周 35.8 33.5 四周均值(万人) 33.7 -- 续请失业金人数(万人) 10月5日当周 285.9 291.5 1230 加拿大投资海外证券(亿加元) 8月 56.5 -- 外资投资加拿大证券(亿加元) 8月 20.8 -- 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 正19.8 正15.0 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 3,807 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 1,436 -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下: * 美国9月非农就业报告 10月22日 * 美国8月国际贸易收支 待定 * 美国9月进出口价格 10月23日 * 美国9月生产者物价指数(PPI) 10月29日 * 美国9月零售销售 待定 * 美国9月消费者物价指数(CPI) 10月30日 * 美国9月实质所得 10月30日 * 美国9月房屋开工率 待定 * 美国8月整体资本净流动 待定 * 美国9月工业生产 待定 * 美国8月建筑支出 待定 * 美国9月就业趋势指数 待定 * 美国8月工厂订单 待定 * 美国8月耐久财订单修正值 待定 * 美国8月批发(趸售)库存及销售 待定 * 美国8月企业库存 待定 * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI 待定 * 美国9月联邦预算 待定