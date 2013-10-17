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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--10月18日****

路透10月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值      前值
    1230    加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                   9月      +0.1%       持平
            加拿大CPI(较上年同期)                                        +1.0%      +1.1%
            加拿大央行核心CPI(较前月)                                    +0.3%      +0.2%       
            加拿大央行核心CPI(较上年同期)                                +1.4%      +1.3%
    1400    美国领先指标                                        9月      +0.6%      +0.7%
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月11日当周        --      130.4
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      现值     预估值
    10月17日(四)
    0800     欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)             8月        120         --     
                             (经季节调整)(亿欧元)                          174         --     
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                         123         --     
    0830     英国零售销售(较前月)                               9月      +0.6%       +0.4% 
                         (较上年同期)                                    +2.2%       +2.1%     
                 扣除燃料的零售销售(较前月)                              +0.7%       +0.3%      
                                   (较上年同期)                          +2.8%       +2.1%     
    1230    美国初请失业金人数(万人)                    10月12日当周      35.8        33.5  
                      四周均值(万人)                                      33.7         --      
                续请失业金人数(万人)                    10月5日当周      285.9       291.5    
    1230    加拿大投资海外证券(亿加元)                          8月       56.5         --   
            外资投资加拿大证券(亿加元)                          8月       20.8         --  
    1400    美国费城联邦储备银行制造业指数                     10月     正19.8      正15.0   
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                           前周      3,807         --  
            外资投资日本股票(亿日圆)                                     1,436         --     
    
 
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下:    
        
    * 美国9月非农就业报告                     10月22日
    * 美国8月国际贸易收支                     待定
    * 美国9月进出口价格                       10月23日
    * 美国9月生产者物价指数(PPI)              10月29日
    * 美国9月零售销售                         待定
    * 美国9月消费者物价指数(CPI)              10月30日
    * 美国9月实质所得                         10月30日
    * 美国9月房屋开工率                       待定
    * 美国8月整体资本净流动                   待定
    * 美国9月工业生产                         待定
    * 美国8月建筑支出                         待定
    * 美国9月就业趋势指数                     待定
    * 美国8月工厂订单                         待定
    * 美国8月耐久财订单修正值                 待定
    * 美国8月批发(趸售)库存及销售             待定
    * 美国8月企业库存                         待定
    * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI          待定               
    * 美国9月联邦预算                         待定
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