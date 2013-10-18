《中国债券市场每日交易备忘》--10月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部240亿元人民币两年期固息国债上午9:30-10:30招标，利率预测均值3.74% 南方工业集团17亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行和光大银行主承 东方证券25亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA+)，工商银行和建设银行等承销 第一创业证券7亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AA)，一创摩根证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国财政部150亿元三个月期贴现国债139907，参考收益率3.7121% 湖北省供销合作社6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380296，票面利率6.18% 五矿股份30亿元九个月期超短融011361010，票面利率5.2% 中国建材 25亿元九个月期超短融011337008，票面利率5.40% 中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融011343003，票面利率5.2% 宁沪高速 10亿元一年期短融041354059，票面利率5.32% 福建能源集团17亿元一年期短融041359069，票面利率5.30% 中信证券40亿元三个月短融071303009，票面利率5.19% 宁波亚洲浆纸业9亿元一年期短融041354061，票面利率7.00% 北京住总集团5亿元三年期中期票据101369004，票面利率6.15% 锦州华信资产经营集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票101373002，票面利率7.0% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行60亿元三年期固息金融债130330，票面利率4.8% 许昌投资总公司12亿元七年期固息债1380283，票面利率6.95% 泰州城投集团18亿元10年期固息债1380293，票面利率6.92% 郫县国资投资10亿元七年期固息债1380300，票面利率7.25% 中国铁路物资20亿元九个月期超短融 中材集团4亿元三个月期超短融 中广核风电5亿元一年期短融 天瑞水泥 5亿元一年期短融 天津滨海新区建设投资集团30亿元一年期短融 海通证券 30亿元三个月期短融 齐鲁证券10亿元三个月期短融 东北证券 14亿元69天短融 上海华谊(集团)40亿元九个月期短融 淮南矿业(集团)30亿元一年期短融 山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融 江西铜业集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)中票 保利能源控股4亿元三年期中期票据 江苏苏豪控股集团有限公司5亿元三年期中票 厦门海沧投资6亿元五年期中票 重庆能源投资集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部260.1亿元一年期固息国债120019到期兑付，票面利率2.94% 圣农发展 6亿元一年期短融041258063到期兑付，票面利率4.99% 山东三星集团6亿元一年期短融041259054到期兑付，票面利率5.7% 山东高速集团10亿元一年期短融041262037到期兑付，票面利率4.29% 中南重工 2亿元一年期短融041262038到期兑付，票面利率6.5% 江淮动力 1亿元一年期短融041264029到期兑付，票面利率6.4% 广州百货企业集团3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融041264029到期兑付，基本利差2.05% 江苏国信资管集团20亿元九个月期短融041360004到期兑付，票面利率4.2% 农发行155.2亿元五年期固息金融债100413付息，票面利率3.21% 楚雄州开发投资公司15亿元七年期固息债1080123付息，票面利率6.08% 云南工业投资控股15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080124付息，票面利率4.25% 镇江交投建设10亿元七年期发行人选择权(5+2)固息债1080125付息，票面利率5.58% 昆明钢铁18亿元五年期中票1082184付息，票面利率4.77% 中国铁建 75亿元七年期中票1182277付息，票面利率6.28% 财政部代发176亿元三年期地方政府债119107付息，票面利率3.67% 韶关金叶发展14亿元七年期固息债1280328付息，票面利率7.3% 海南港航控股8.5亿元七年期固息债1280329付息，票面利率6.8% 湖南常德德源投资7亿元六年期固息债1280330付息，票面利率7.18% 张家界经发投资8亿元七年期固息债1280331付息，票面利率7.4% 七台河城建10亿元七年期固息债1280332付息，票面利率7.3% 德州德达城建投10亿元七年期固息债1280333付息，票面利率7.14% 武汉城投开发20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1282400付息，票面利率6.3% 南京雨润食品13亿元三年期中票1282401付息，票面利率5.49% 北京首旅集团18亿元三年期中票1282402付息，票面利率4.56% 衡阳中小企业1亿元两年期集合票据1283026付息，票面利率5.65% 国开行100亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债130223付息，基本利差0.73% 国开行100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债130224付息，基本利差0.88% 国开行100亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债130225付息，基本利差1.02% 国开行100亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债130226付息，基本利差1.15% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国阿里巴巴与天弘基金合作的余额宝产品成功，引起其他机构的模仿。上海证券报周五报导，中国银联与 光大保德信基金公司联合推出面向企业客户的“类余额宝”产品，预计将于今天正式推出。 今日国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-9月固定资产投资(不含农户) (1-8月20.3%) 9月社会消费品零售总额 (8月13.4%) 9月工业增加值 (8月10.4%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 10/22公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/24公布10月汇丰制造业PMI初值 (9月51.2) 10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月12.8%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩；审校 李宏薇/吴芳)