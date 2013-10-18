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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 08:49 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：    
  
  中国财政部240亿元人民币两年期固息国债上午9:30-10:30招标，利率预测均值3.74%
  南方工业集团17亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行和光大银行主承    
  东方证券25亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA+)，工商银行和建设银行等承销
  第一创业证券7亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AA)，一创摩根证券主承  
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  二、新债上市：
    
  中国财政部150亿元三个月期贴现国债139907，参考收益率3.7121%
  湖北省供销合作社6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380296，票面利率6.18%    
  五矿股份30亿元九个月期超短融011361010，票面利率5.2%
  中国建材 25亿元九个月期超短融011337008，票面利率5.40%
  中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融011343003，票面利率5.2%
  宁沪高速  10亿元一年期短融041354059，票面利率5.32%
  福建能源集团17亿元一年期短融041359069，票面利率5.30%
  中信证券40亿元三个月短融071303009，票面利率5.19%
  宁波亚洲浆纸业9亿元一年期短融041354061，票面利率7.00%
  北京住总集团5亿元三年期中期票据101369004，票面利率6.15%
  锦州华信资产经营集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票101373002，票面利率7.0%
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  三、缴款：
    
  进出口银行60亿元三年期固息金融债130330，票面利率4.8%
  许昌投资总公司12亿元七年期固息债1380283，票面利率6.95%
  泰州城投集团18亿元10年期固息债1380293，票面利率6.92%
  郫县国资投资10亿元七年期固息债1380300，票面利率7.25%      
  中国铁路物资20亿元九个月期超短融
  中材集团4亿元三个月期超短融     
  中广核风电5亿元一年期短融 
  天瑞水泥 5亿元一年期短融
  天津滨海新区建设投资集团30亿元一年期短融
  海通证券 30亿元三个月期短融
  齐鲁证券10亿元三个月期短融
  东北证券 14亿元69天短融
  上海华谊(集团)40亿元九个月期短融
  淮南矿业(集团)30亿元一年期短融
  山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融
  江西铜业集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)中票
  保利能源控股4亿元三年期中期票据
  江苏苏豪控股集团有限公司5亿元三年期中票
  厦门海沧投资6亿元五年期中票
  重庆能源投资集团10亿元五年期中票
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  四、还本付息：
    
  财政部260.1亿元一年期固息国债120019到期兑付，票面利率2.94% 
  圣农发展 6亿元一年期短融041258063到期兑付，票面利率4.99%
  山东三星集团6亿元一年期短融041259054到期兑付，票面利率5.7%
  山东高速集团10亿元一年期短融041262037到期兑付，票面利率4.29%
  中南重工 2亿元一年期短融041262038到期兑付，票面利率6.5%
  江淮动力 1亿元一年期短融041264029到期兑付，票面利率6.4%
  广州百货企业集团3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融041264029到期兑付，基本利差2.05%
  江苏国信资管集团20亿元九个月期短融041360004到期兑付，票面利率4.2% 
  农发行155.2亿元五年期固息金融债100413付息，票面利率3.21%  
  楚雄州开发投资公司15亿元七年期固息债1080123付息，票面利率6.08%
  云南工业投资控股15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080124付息，票面利率4.25%
  镇江交投建设10亿元七年期发行人选择权(5+2)固息债1080125付息，票面利率5.58%
  昆明钢铁18亿元五年期中票1082184付息，票面利率4.77%
  中国铁建  75亿元七年期中票1182277付息，票面利率6.28%
  财政部代发176亿元三年期地方政府债119107付息，票面利率3.67%
  韶关金叶发展14亿元七年期固息债1280328付息，票面利率7.3%
  海南港航控股8.5亿元七年期固息债1280329付息，票面利率6.8%
  湖南常德德源投资7亿元六年期固息债1280330付息，票面利率7.18%
  张家界经发投资8亿元七年期固息债1280331付息，票面利率7.4%
  七台河城建10亿元七年期固息债1280332付息，票面利率7.3%
  德州德达城建投10亿元七年期固息债1280333付息，票面利率7.14%
  武汉城投开发20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1282400付息，票面利率6.3%
  南京雨润食品13亿元三年期中票1282401付息，票面利率5.49%
  北京首旅集团18亿元三年期中票1282402付息，票面利率4.56%
  衡阳中小企业1亿元两年期集合票据1283026付息，票面利率5.65%
  国开行100亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债130223付息，基本利差0.73% 
  国开行100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债130224付息，基本利差0.88%       
  国开行100亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债130225付息，基本利差1.02% 
  国开行100亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债130226付息，基本利差1.15%                            
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国阿里巴巴与天弘基金合作的余额宝产品成功，引起其他机构的模仿。上海证券报周五报导，中国银联与
光大保德信基金公司联合推出面向企业客户的“类余额宝”产品，预计将于今天正式推出。 

    今日国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会
          公布1-9月固定资产投资(不含农户)          (1-8月20.3%)
              9月社会消费品零售总额                (8月13.4%)
              9月工业增加值                        (8月10.4%) 
              9月房地产投资和销售情况月度报告
    10/22公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    10/24公布10月汇丰制造业PMI初值                 (9月51.2)
    10/27公布1-9月规模以上工业企业利润             (1-8月12.8%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 曹巍浩；审校 李宏薇/吴芳)
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