《国际主要央行公开市场操作一览》--10月17日

路透上海10月17日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。2013年9月开始开展一系列逆回购操作，以实现利率目标。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

-----------------------------------------------------------------

10/16 买入公债 14.64 02/15/2036 - 08/15/2043

10/15 买入公债 52.08 07/31/2018 - 06/30/2019

10/11 买入公债 15.55 02/15/2036 - 08/15/2043

10/10 购买通胀保值债券 13.80 01/15/2018 - 02/15/2043

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

10/16 隔夜逆回购 -29.70 0.01%

10/15 隔夜逆回购 -20.96 0.01%

10/11 四天逆回购 -14.21 0.01%

10/10 隔夜逆回购 -19.97 0.01%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年10月11日-2013年11月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约150亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书显示，美国经济在9月至10月初期间继续以温和至适度的步伐扩张。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

10/15 七天期反向交易 912.34 0.50%(固定利率)

10/15 七天期定期存款 -1,880.00 0.09%

《本周主要新闻》

--欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼在接受路透专访时表示，认为目前欧央行无需向银行发放新的长期贷款，不会只因为市场利率上升就实行该举措。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 102,020

上周三 98,280

---------------------------------------

当期变化 +3,740

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦-需要结构性改革来提升日本的潜在经济成长率，预计将在特别立法会议上公布政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行521亿台币存单，相较存单到期516亿台币，存单发行余额增5亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,294亿台币存单，相较存单到期1,293亿台币，存单发行余额增1亿。