《离岸人民币综述》香港建议取消人民币兑换上限，离岸市场料更均衡发展

记者 李珊珊

路透香港10月18日 - 香港离岸中心即将迎来突破性发展，金管局已向中国人行提出取消本地居民每日兑换上限的建议并获得正面回应。预料此政策落实将可深化离岸零售业务，让过度倾斜于机构／企业的市场更加均衡发展。

金管局总裁陈德霖昨日在拜会人行后释出了兑换上限可能取消的讯息，虽然暂没有时间表，但香港银行界人士乐观看待。一旦人民币兑换上限取消，将可进一步推动香港以人民币计价的股票、债券、保险等理财产品发展，长远而言，将让人民币资金池更加稳定。

银行人士指出，由于目前人民币利率高于港元及美元，再加上人民币稳步看升，预料该政策出台后将令人民币有进一步升值压力。不过，另一方面，随着人民币离岸资金池扩大以及双向渠道开通，预料在岸与离岸的汇价将更趋一致。

“人民币兑换上限不论是放宽或是取消，短期购买人民币需求增加，在岸与离岸的套利活动也会增加，让CNH与CNY的价格进一步接轨。”交通银行经济首席经济及策略师罗家聪说。

事实上，随着中国逐步走向资本帐开放，搭建在岸与离岸流动渠道，让近期套利活动特别活跃，其中最为吸引人的即是在岸与离岸丰厚的利差。人行今年起一连串试点或是政策简化，一方面为推进人民币完全兑换铺平道路，但无可避免了也吸引套利资金进入。

以今年推动的昆山试点为例，台资公司在昆山的设立条件放宽，有公司将境外汇入资金用于昆山公司的日常营运，再将该公司收入的货款用于金融商品投资，即有可观的套利空间。（欲浏览＂《市场热谈》上海强敌压境在即，昆山台企跨境人民币试点黄金时间有限＂一文， 请点选

而7月央行简化了跨境贸易流程，企业使用人民币结算的意愿增加，也吸引部份企业利用此渠道将资金打入境内。不仅是企业，下半年境内利率平均偏高，亦有中资银行至离岸兜揽同业存款。

“境内利率高出境外许多，资金进来买理财产品或是银行存款都有利差可图…我们的确看到企业利用这个管道（套利）。”一中资行人士说。

陈德霖在昨日的公开讲话中提及目前香港离岸即期及远期外汇成交量已达到每日100亿美元，较去年底的市场估计约50亿美元倍增，人民币流动性的增长力道可见一斑。

在基本面（双顺差、人民币国际化），以及资金面（套利资金和亚洲资金转进中国），人民币即期汇率本周强势上涨，在岸或离岸均创下历史新高。人民币兑美元远汇等衍生性曲线亦同创波段高点。市场人士指出，这些由基本面及资金面累积的升值压力在10月后央行放松托市而被触动， 佐以市场对于11月三中全会新政策的想像，以及人民币波幅年底前可能放宽的期待，共同创造了人民币突破6.10关口的记录。

摩根大通预计人行可能会第四季放宽人民币波幅，由现行的1%放宽至2%，期以更具弹性汇率来支持人民币走向资本项下开放以及国际化。

该投行在一份报告中指出，波幅放宽的时间可能会在三中全会之后，短期人民币波动将因波幅放宽而增加，中期而言人民币仍看升。但随着汇率改革推进，人民币单边升值的预期也会随波动加大而下降，终究令企业及私人银行基于升值预期而买进人民币及相关结构产品的成交减少。

欲浏览离岸与在岸即期汇价差变化比较，请点选：(link.reuters.com/duv83v)

香港已发行人民币债券列表.............................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 45,870.1 135

2. 法国巴黎银行 23,671.3 77

3. 渣打银行 21,895.9 73

4. 星展 6,520.2 15

5. 工商银行 3,826.7 11

**本周市场动态**

--汤森路透旗下基点报导称，中国国营公用事业公司--龙源电力集团股份有限公司正在香港市场筹得一笔17亿元人民币三年期子弹式贷款，贷款利率为离岸人民币同业拆息或固定利率3.75%中较高者加码110基点。这是今年以来最大的一笔点心贷款，令今年点心贷款总规模达到41亿元人民币。

--惠誉（Fitch）一项针对亚太平洋区的投资人调查显示，77%跨行业受访者预计未来一年在岸与离岸人民币债券市场将成长25-50%，55%受访者认为人民币潜在升值空间是主要推动力。

--台湾至9月底的人民币存款 达986.59亿元，较上月成长约15.88%；贴现及放款余额也增加至90.29亿元，今年底突破千亿大关应无悬念。

--香港财资公会建议前海实现离岸人民币账户管理，在离岸与在岸两个分立账户分立建立渠道，资金需从离岸转移在岸时，可循额度形式管理，视乎银行资产规模，或整体离岸业务市场分额决定。

--新华社报导，中国和泰国上周发表《中泰关系发展远景规划》，决定进一步发展中泰关系，加强政治，经贸及旅游等各领域合作，包括探讨提供更便利的人民币清算服务、双方互免持普通护照人员签证等。 （完）