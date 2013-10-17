中国汇市：人民币早盘续涨，但谨慎情绪愈浓带动交投热情有所降温

* 人民币即期早盘续涨，盘中触及纪录高位

* 中间价走弱

* 早盘行情相对稳定，成交略显清淡

* 交投情绪谨慎不变，或在当前价位盘整

路透北京10月17日 - 人民币兑美元即期 周四早盘续涨，延续本周升值势头，但盘中仅触及历史高位,未有新突破。交易员称，市场谨慎情绪愈浓，令市场交投热度有所下降，虽然购汇盘有所增加，但结汇盘仍占主动。

而中间价对市场的引导作用仍很弱。随着美国债务问题解决的可能性增强，隔夜国际美元走强，中间价今日顺势小幅下滑，这与市场价续涨的行情相背。

北京一国有银行交易员指出，早盘其实挺稳定的，一方面人民币汇价与CNH价差缩窄且有时已低于CNH价格，另一方面低价美元吸引购汇亦对市场形成支撑，尤其是昨日尾盘有大额购汇，令市场情绪更趋谨慎。

“这个位置成交比较清淡，成交量也小，买卖双方都没有人做。...在6.10下方可能会有客盘逢低买入，结汇则会再等等，看看下面怎么状况。”上述交易员称。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.097元，上日收报6.1025元。今日人民币兑美元中间价 为6.1431元，上日中间价为6.1408元。

他并指出，前几日人民币升幅太快，可能在这个位置会稳定一段时间，可能稳几天。且客户很多也还不能接受美元一下跌了200多个点，市场情绪更加谨慎。

上海一股份行交易员亦称，今天价格相对企稳，市场上还是结汇多一点，还是有人在收（美元）。

“央行允许你升值，没想到大家卖得这么狠，没让你升这么快吧。”上述交易员。

本周前三日即期市场连续突破市场心理关口，基本一日一个台阶，从6.12元轻松升破6.11和6.10元两个关键平台，轻松打破此前僵持两个多月的市场结购汇紧平衡格局，盘中新高亦刷新至6.0965元，人民币升值预期不断强化，但市场交易情绪愈加谨慎，低价美元亦吸引购汇盘不断呈现，终令强势升值势头略微缓和。

人民币汇价有效冲破6.12历经了两个多月。在中国通胀小抬头，出口意外衰退背景下，惊现突破性走势。 人民币升值预期骤然升温，引发外汇远期市场的轩然大波。企业和银行纷纷抛售远期美元头寸，掉期点数下挫后相继触发多头止损卖盘，这种被称之为“多杀多”的惨烈市况，让整个市场弥漫着恐慌的气氛。

中国商务部周四公布，今年9月全国实际使用外资(FDI)金额88.4亿美元，同比增长4.88%。1-9月累计实际使用外资金额为886亿美元，同比增长6.22%。

全球汇市方面，美元兑日圆周四创三周高位，美国众议院将进行投票，美国可望摆脱财政僵局并避免违约风险。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1540/90，上日尾盘为6.1490。

北京时间12:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0961/86元，上一交易日尾盘报6.0948元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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