中国货币市场：逆回购暂停质押回购利率持稳，资金供给未见减弱

路透上海10月17日 - 中国央行公开市场周四突然暂停逆回购操作，但银行间市场资金供给依旧十分充裕。早盘主要回购利率 总体持稳，隔夜和七天加权利率涨跌幅均在3个基点(bp)之内。
交易员指出，近日市场流动性过于宽松，央行暂停逆回购情有可原。不过下周就要开始缴纳税款，逆回购是否会就此退出值得关注。
本周银行间市场流动性充裕，中国央行周四灵活调整公开市场操作方式，暂停了自今年7月底来一直滚动操作的逆回购。交易人士认为，央行的主动变阵旨在将资金“水位”控在合意水平，近期其对流动性管理的审慎态度不改。
上海一银行交易员称，目前资金供给充分，偏高利率水平的逆回购需求已经极其微弱。但因下周将缴纳三季度税款等，资金面仍有可能产生波动。
“我觉得缴税还是会有影响的，如果收紧，央行应该还是可能会发(逆回购)的。”她认为。
不过也有交易员表示，从政策执行的连续性判断，央行既然暂停逆回购，意味着短期再通过其放水的可能性很小。
华北一银行交易员就指出，现在不少大行资金过于宽裕，全部融出已有一定困难，不排除其因此上报正回购的可能，“反正他们(大行)钱也放不出去，没准就报正回购了呢。”
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.0313 3.0582 -2.69
七天 3.3649 3.3406 +2.43
14天 3.3997 3.3927 +0.70
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.8500 2.1000 +275.00
七天 3.5700 3.0000 +57.00
14天 3.7950 3.5050 +29.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0414 3.0666 -2.52
七天 3.3600 3.3200 +4.00
14天 3.3900 3.3400 +5.00
Shibor
其中:隔夜 3.0380 3.0550 -1.70
七天 3.3500 3.3140 +3.60
三个月 4.6681 4.6654 +0.27
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)