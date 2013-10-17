《综述3》美国国会最后一刻达成协议，财政警报暂时解除

这项协议是奥巴马的一场胜利，他态度坚决，拒绝就修改医保法案进行谈判；而对于共和党人则是一次挫败，从民意调查结果来看，他们遭到美国公众的激烈反对。

贝纳的领导地位是否因此事受到动摇，尚不得而知。但几位共和党议员暗示，他可能在普通议员当中获得了更高的声望。

有关奥巴马健保案的争端很快就延烧至举债上限，令美国面临债务违约的危险。国际金融机构警告，若美国违约可能导致该国重回衰退并引发全球经济灾难。

惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国各党在上调联邦债务上限问题上采取政治边缘政策。

许多公司迫切期待这场危机早日结束。美国消费者至少暂时紧捂住钱袋，减少购置汽车等大件物品。

“某种程度上我们已经摆脱了危机，”DARCARS Automotive Group的副总裁Tammy Darvish表示。这个家族企业在华盛顿地区拥有21家汽车经销商。(完) (编译 田建华/李春喜/李婷仪/朱晓军/王翔琼；审校 艾茂林/高琦/侯向明)