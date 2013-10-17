台湾货币市场：10月18日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
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路透台北10月18日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期95.00亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆(万亿)8,709.9亿台币 ：
10/21 7,876.05亿台币
10/22 4,204.30亿台币
10/23 1,653.80亿台币
10/24 3,972.90亿台币
10/25 861.20亿台币
10/28 2,023.30亿台币
10/29 730.00亿台币
10/30 454.70亿台币
10/31 3,349.85亿台币
11/01 3,583.80亿台币
--公债还本付息17.5亿台币
10/19 90甲7期付息17.5亿台币
--国库券到期偿还200亿台币
10/22 财102-7期91天期国库券到期，金额200亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--10/25：发行102/8期的20年期增额公债，金额300亿台币，22日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠