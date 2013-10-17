《热点透视》美国债务协议惊险历程，或许反而助长亚洲增持美元

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 蔡美珍

路透新加坡10月17日 - 美国朝野在最后关头达成调高举债上限协议，看在亚洲各国央行眼里，这番景象令人心寒。这是两年来，他们第二次要担心手上庞大美债部位是否安全。但即使美国国会协议提高债务上限持续到2月7日，暂时化解了债务违约危险，这场惊险的经历也不太可能就让亚洲国家央行从集体持有最多美债的立场，摇身一变成为急于脱手的卖家。事实上这些央行可能反而买进更多美债。

这是有例可循的。美国公债的两个最大持有国家--中国与日本，目前所持有的美债数量，比起上一次2011年债务上限危机的水准还要高出16%。亚洲国家央行通常绕道加勒比海地区金融中心，以掩饰买进行动，在同样这段期间，这些金融中心的美债持有量跳增95%，显示金融情势的脆弱不稳，反而促使央行加紧拥抱美元。根据美国财政部数据，到7月底时，亚洲前11大经济体的官方共持有逾3万亿(兆)美元的美国公债。

亚洲国家有强烈动机寻求自保。亚洲市场仍然依赖以美债作为交易抵押品，如果发生债务危机，例如付息延误，造成公债价值下滑，这将导致担保每日交易所需的抵押品提高。虽然亚洲国家央行已陆续建立众多货币互换协议，但这些协议规模仍然不大，而且如果整个市场突然都在争抢美元，这些货币互换协议将是杯水车薪。

当前仍然没有可以取代美元的货币。亚洲自己并没有一个比美现金的庞大“安全”资产池。这是财政纪律的后遗症。从1997年亚洲金融危机之后，亚洲国家政府奉行保守预算，因此所发行的公债数量不足够作为民间贷款合约抵押品。跨国贸易又特别倚重美元。即使是流动性很高的日本公债，通常也不会拿来作为抵押品。