新债招标：中国两年期国债中标利率3.77%，高于预期--业内人士

路透上海10月18日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的240亿元人民币两年期固息国债，加权中标利率为3.77%，高于此前3.74%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.83%，投标倍数为1.84倍。

今日招标新债为财政部今年第21期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。240亿元全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。