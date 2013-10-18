版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 10:34 BJT

新债招标：中国两年期国债中标利率3.77%，高于预期--业内人士

路透上海10月18日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的240亿元人民币两年期固息国债，加权中标利率为3.77%，高于此前3.74%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.83%，投标倍数为1.84倍。

今日招标新债为财政部今年第21期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。240亿元全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债10月21日开始计息，10月21日至10月23日进行分销，10月25日起上市交易。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐