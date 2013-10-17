国际油市：布兰特原油随美债限僵局化解持稳110美元上方，焦点转回数据

0525GMT，布兰特原油 下滑0.11美元至每桶110.48美元。布兰特原油11月合约上日到期，最后结算价上扬0.90美元；12月合约上日结算价上涨1.17美元。

美国原油 跌0.22美元至102.07美元。

“随着美国国会通过债务协议，伊朗和西方国家的谈判进展也呈现极为正面的氛围，后续油价可能回落，”Newedge东京大宗商品销售经理Yusuke Seta称。

“一旦因先前政府停摆而延迟公布的美国数据出炉，市场走向将较明朗。”

Seta表示，在市场浮现明朗走向前，石油期货将在狭幅区间波动，布兰特原油料游走108.50-113美元间。他并表示如果布兰特原油跌破108.50美元，那么107.50美元将是下一道支撑。(完)

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