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中国汇市 | 2013年 10月 17日 星期四 14:14 BJT

中国汇市：人民币兑美元即期连续第四天刷新纪录新高至6.0956元

路透北京10月17日 - 截至北京时间14：14，人民币兑美元即期 周四午后再创新高至6.0956元，为连续第四天刷新纪录。上一高点为周三盘中的6.0965元。

本周前三日即期市场连续突破市场心理关口，基本一日一个台阶，从6.12元轻松升破6.11和6.10元两个关键平台，轻松打破此前僵持两个多月的市场结购汇紧平衡格局，人民币升值预期不断强化。

人民币兑美元即期周四早盘续涨。交易员称，市场谨慎情绪愈浓，令市场交投热度有所下降，虽然购汇盘有所增加，但结汇盘仍占主动。 (完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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