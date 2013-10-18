版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 10:04 BJT

中国数据：三季度GDP同比增长7.8%符预期，9月工业同比增速10.2%

路透北京10月18日 - 中国国家统计局周五公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长
7.8%，和路透调查预估中值相符；环比增速为2.2%。

    统计局并公布，9月规模以上工业增加值同比增长10.2%，社会消费品零售总额同比增长
13.3%，路透调查预估中值分别为10.1%和13.5%。今年1-9月固定资产投资同比增长20.2%，
路透预估中值为20.3%。
    
    环比来看，9月工业和投资增速分别为0.72%和1.28%，零售销售增速为1.24%。
    
    整个前三季度，GDP同比增速为7.7%，工业和零售销售同比分别增长9.6%和12.9%。
    
    以下为GDP、工业、消费和投资数据详情(同比%):   
                               实际值   预估中     预测区间     前值    上年同
                                          值                              期
 三季度国内生产总值(GDP)同比    7.8       7.8     7.4 ~ 8.2      7.5      7.4
                                                                               
 9月数据：                                                                     
                                         中值      预估区间     上月    上年同
                                                                          期
 固定资产投资(不含农户)(1-9     20.2     20.3    20.1 ~ 21.2    20.3     20.5
 月)                                                                    
 工业增加值                     10.2     10.1     9.5 ~ 10.7    10.4      9.2
 社会消费品零售总额             13.3     13.5    12.8 ~ 14.1    13.4     14.2
 注：固定资产投资前值为1-8月数据，GDP前值为二季度数据。
 
    中国国家统计局周一已公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.1%，高于路透预估
中值2.9%，且为2月以来最高水准；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.3%，路透
预估原本为下降1.4%。PPI同比虽连续19个月下降，但降幅继续收窄。

    分析师认为，国内经济低位企稳意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍
将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。鉴于近期通胀仍不构成主要矛盾，稳健货
币政策基调也不会改变。 (完)

 (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯/张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐