中国数据：三季度GDP同比增长7.8%符预期，9月工业同比增速10.2%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京10月18日 - 中国国家统计局周五公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长 7.8%，和路透调查预估中值相符；环比增速为2.2%。 统计局并公布，9月规模以上工业增加值同比增长10.2%，社会消费品零售总额同比增长 13.3%，路透调查预估中值分别为10.1%和13.5%。今年1-9月固定资产投资同比增长20.2%， 路透预估中值为20.3%。 环比来看，9月工业和投资增速分别为0.72%和1.28%，零售销售增速为1.24%。 整个前三季度，GDP同比增速为7.7%，工业和零售销售同比分别增长9.6%和12.9%。 以下为GDP、工业、消费和投资数据详情(同比%): 实际值 预估中 预测区间 前值 上年同 值 期 三季度国内生产总值(GDP)同比 7.8 7.8 7.4 ~ 8.2 7.5 7.4 9月数据： 中值 预估区间 上月 上年同 期 固定资产投资(不含农户)(1-9 20.2 20.3 20.1 ~ 21.2 20.3 20.5 月) 工业增加值 10.2 10.1 9.5 ~ 10.7 10.4 9.2 社会消费品零售总额 13.3 13.5 12.8 ~ 14.1 13.4 14.2 注：固定资产投资前值为1-8月数据，GDP前值为二季度数据。 中国国家统计局周一已公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.1%，高于路透预估 中值2.9%，且为2月以来最高水准；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.3%，路透 预估原本为下降1.4%。PPI同比虽连续19个月下降，但降幅继续收窄。 分析师认为，国内经济低位企稳意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍 将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。鉴于近期通胀仍不构成主要矛盾，稳健货 币政策基调也不会改变。 (完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯/张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。