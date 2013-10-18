中国数据：三季度GDP同比增长7.8%符预期，9月工业同比增速10.2%

路透北京10月18日 - 中国国家统计局周五公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长 7.8%，和路透调查预估中值相符；环比增速为2.2%。 统计局并公布，9月规模以上工业增加值同比增长10.2%，社会消费品零售总额同比增长 13.3%，路透调查预估中值分别为10.1%和13.5%。今年1-9月固定资产投资同比增长20.2%， 路透预估中值为20.3%。 环比来看，9月工业和投资增速分别为0.72%和1.28%，零售销售增速为1.24%。 整个前三季度，GDP同比增速为7.7%，工业和零售销售同比分别增长9.6%和12.9%。 以下为GDP、工业、消费和投资数据详情(同比%): 实际值 预估中 预测区间 前值 上年同 值 期 三季度国内生产总值(GDP)同比 7.8 7.8 7.4 ~ 8.2 7.5 7.4 9月数据： 中值 预估区间 上月 上年同 期 固定资产投资(不含农户)(1-9 20.2 20.3 20.1 ~ 21.2 20.3 20.5 月) 工业增加值 10.2 10.1 9.5 ~ 10.7 10.4 9.2 社会消费品零售总额 13.3 13.5 12.8 ~ 14.1 13.4 14.2 注：固定资产投资前值为1-8月数据，GDP前值为二季度数据。 中国国家统计局周一已公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.1%，高于路透预估 中值2.9%，且为2月以来最高水准；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.3%，路透 预估原本为下降1.4%。PPI同比虽连续19个月下降，但降幅继续收窄。 分析师认为，国内经济低位企稳意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍 将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。鉴于近期通胀仍不构成主要矛盾，稳健货 币政策基调也不会改变。 (完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯/张喜良)