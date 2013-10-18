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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 10:05 BJT

中国房地产：1-9月房地产开发投资同比增19.7%，新开工面积增7.3%

路透北京10月18日 - 中国国家统计局周五公布，1-9月房地产开发投资同比增19.7%，1-8月的增速为19.3%。

统计局并公布，1-9月房屋新开工面积同比增7.3%；商品房销售面积同比增长23.3%，销售额增长33.9%。

此前数据显示，1-8月房屋新开工面积同比增4%；同期，商品房销售面积同比上升23.4%，销售额同比增34.4%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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