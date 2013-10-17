《分析》政治争斗成为美国经济面临的最大风险

**未创造就业**

在周一公布的报告中，Macroeconomic Advisers估计，如果国会将非必要性支出维持在2010年时的水准，那么今天就能为120万个美国人提供工作机会。

该预测公司估计，华府行事的不稳定，进一步丢掉了90万个工作岗位。

Zandi估算，财政撙节影响了225万个工作岗位。没有这些举措，失业率现在应该是6.3%，而不是7.7%。

甚至有许多不认同政策不确定性冲击经济的人，也都认为减支和加税应该要更缓慢的逐步推进。

“财政整顿对经济造成很大的拖累，”Capital Economics分析师Paul Ashworth表示。

国际货币基金组织(IMF)曾在6月时指出，美国的减赤举措“过快且设计不佳”，并称自动减支使得美国今年经济成长几近腰斩。

Associated General Contractors of America首席分析师Ken Simonson表示，建设公司认为联邦工程在过去几年大幅减少。政府关门，让他们无法使用联邦电子确认系统来查核工人的移民状态，或得到建筑许可。这样的延宕对试图为新建案融资的建商造成很大的不便。

尽管华府可能需要为商业街业务冷清负责，但其对华尔街可能没有多大的影响力。

许多分析师原本预估，美联储上个月将缩减购债规模。国会的动荡意谓着到明年前可能会按兵不动。

“我认为市场正开始学习如何与华府的运作失灵相处，”Valliere表示。(完) (编译 随芬/石冠兰/戴素萍 审校 艾茂林/高琦)