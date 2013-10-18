《即时观点10》中国三季度GDP增速如期反弹，改革红利若释放将续促增长

路透北京10月18日 - 中国国家统计局周五公布数据显示，2013年三季度国内生产总值（GDP）同比增速反弹至7.8%，和路透调查预估中值相符；环比增速为2.2%。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

主要数据:

--中国2013年三季度GDP同比增长7.8%（路透调查预估中值为增长7.8%）

--中国2013年三季度GDP环比增长2.2%，前三季度GDP同比增7.7%

--中国9月规模以上工业增加值同比增长10.2%(路透调查中值为10.1%)

--中国1-9月固定资产投资同比增长20.2%(路透调查中值为20.3%)

--中国9月社会消费品零售总额同比增长13.3%(路透调查中值为13.5%)

--中国9月工业环比增长0.72%，投资环比增长1.28%

--中国9月零售销售环比增长1.24%

--中国前三季度工业同比增长9.6%，零售销售增长12.9%

欲浏览9月及三季度数据详情，请点选

以下为市场人士的评论:

--日信证券宏观研究组组长 陈乐天：

三季度7.8%和预期一致，主要是投资对经济的拉动比较大一些，尤其是制造业和基建投资。但从9月单月数据来看，整个经济增长出现放缓的迹象，政策的支持效应和去年相比持续时间短了些，四季度估计回落到7.6-7.7%。

明年情况存在变数，如果三中全会改革方案年末出台能够带动明年一季度地方政府投资热情的话，明年上半年经济可能会往上走一点，但这个概率比较小，因为受制于地方债务，地方投资的资金来源还是有问题的，所以明年一二季度经济往下走的概率还是大一些。

--华融证券宏观经济分析师 马兹晖：

GDP完全符合预期，投资也差不多，工业略超了一些，消费略低了点，但比最差的估计还是好很多，因为9月恰逢中秋和国庆假期，以往都是消费旺季，但今年中央打击三公支出遏制了公款消费势头，在这种情况下消费增速较上月下了0.1个点，还是挺不错的，说明民间消费还是挺旺的。

总体来看今天数据很不错，挺满意的。大家目前普遍预计四季度可能稍微差点儿，但其实目前挺难说，因为去年四季度季调后的数据并不高，而且财政存款也挺多的，未来还会逐渐释放。个人看法更积极一些，认为四季度GDP增速持平在7.8%的可能性还是比较大，工业平均增速估计在10%左右。政策方面不会有什么大的动静。

--中国银行部行战略发展部 李建军：

三季度7.8%的经济增幅应该说符合预期，而且要注意到在国外需求没有趋势性改善的情况下，这种增幅应该更多来自于内部挖潜。改革的效果是没那么快的，更可能是一些短期的刺激措施，这跟我们既要改革又要增长的基调是相符的。

对于人民币而言，这个经济增幅只能说没有坏的影响。近期人民币连创新高，走势是非常奇怪的，连续创出新高，我认为除非经济有超预期增长，才会对这种走势构成支撑。近期人民币的强势我觉得主要还是因为美国债务上限的问题，国际资金有一个避险需求。对于人民币汇率来说，最好的支撑还是出口和贸易顺差，但现在外需只是一种此消彼长的情况，支撑并不强。

我觉得可以期待的事件是推出更多的改革政策，如果有这种制度红利释放的话，那人民币是会很强的，这种情况下汇率“破6”也会成为标志性事件。否则，人民币升到当前6.1左右的水平，可以说已经到头了。

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟：

数据符合预期，说明在稳增长政策作用下，内需在回暖，带动GDP增速回升。投资增速比上半年加快，三季度外贸也有所加快，消费保持稳定且逐季改善。

GDP四季度同比增速可能回落，关键是基数原因，现在看来需求回暖的趋势在四季度倒不会发生根本改变。投资方面，房地产和基建还会维持在增长的态势，制造业增速相比前期也有改善，从上半年的17%多升至三季度的18.5%。投资还会继续保持扩张的态势。出口近期有反复，但总体看外部环境不会更糟，消费还会维持逐季回暖的态势。

我们预计今年GDP(增速)在7.7%左右，明年经济关键看三中全会的基调，因为短期稳增长的政策已经把经济稳住了，能否重启一个新的增长周期，关键靠改革，看改革的方向和力度。如果能选择市场化的方向，通过要素改革提升全要素生产率，我们认为中国经济可能会重启一轮新的周期。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

数据还不错，比较符合预期。尽管前期市场上关于9月数据预期有分歧，但我们从铁路货运量和用电量可以看出9月工业需求相对还是可以的。消费有所放缓，但考虑到基数因素，还算可以了。

固定资产投资也基本稳定。特别是房地产投资，8月大幅走弱之后，市场存在较多的担心，而本月地产投资回升算是一个好消息。地产销售方面有小幅下滑，但草根调研显示双节销售情况不错，我们估计一部分需求从9月转移到了国庆期间，所以问题不大。整体而言，9月经济数据保持了稳定，这将有助于市场风险溢价的下降。

目前处于库存底部回升的阶段，制造业补库存至少会到明年三季度，而在先导指标PPI于明年二季度末触顶之前，基本面整体将会是改善的；其实这也是我们在7月之后一再呼吁“PPI底就是资本市场底”的主要理由。

--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩：

三季度经济运行情况符合预期，是一个反弹的季度。工业同比增速保持在10%以上，但环比8月的高位明显回落，可见回暖的道路比较曲折。9月工业品产量同比增速保持在较高水平。预计未来经济持续回暖的趋势仍会保持，但速度会比三季度放缓，未来反复不可避免。投资增速20.2%还不错，这是经济增速的重要保证。未来政策会将其维持在20%左右。

目前经济运行回暖的趋势不错，近期央行的观点对后期展望比较乐观。我认为这个乐观不是GDP一路向上，而是对调结构和经济增速之间保持平衡的一种信心。所以在政策上，央行会坚持目前稳健的货币政策，市场不会出现流动性泛滥等过于宽松的流动性供给，流动性调节的操作会更加灵活。

--国泰君安宏观分析师 汪进：

在稳增长的政策基调下，经济在三季度出现一个明显的反弹，四季度预计还是以平稳增长为主，增速估在7.6-7.7%之间，比三季度略微下来一点儿，因为政策力度不太可能再继续上升。

在经济稳定的基础上，央行货币政策预计还是以中性或者略微收紧为主。在经济稳定之后，调结构还是方向。预计明年经济也还是一个回落的趋势。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

三季度的经济数据符合市场预期，验证中国经济企稳回升，预计这种态势仍会持续；考虑到基数因素，四季度增幅可能有所放缓，但只是技术性因素影响，经济的基本面仍然在向好。

从政策面看，经济指标的区间管理策略稳定了市场预期，同时一连串的包括金融市场利率化改革以及不断释放的改革信号等，从微观上激发了市场活力，市场预期也明显改善，加之下半年出台的一系列稳增长的政策，都对经济的企稳回升有一定作用。

具体数据看，三季度的投资和消费都保持稳定，微观市场拉动经济的活力有所增强，完成全年经济目标已成定局。

--太平洋证券研究院副院长 张伟明：

三季度经济受益稳增长的政策影响，呈现回升态势。前三季度经济增长，房地产投资和基建投资拉动作用比较大，受制于房地产调控预期加码和地方债务风险化解压力，这两大因素预计在四季度对经济的带动作用都将减弱。

预计四季度，美国对中国出口的拉动效应有所减弱，原材料端的补库存行为或有所减速，经济内生动力不足，期待三中全会改革红利强化要素市场化、放松管制及鼓励创新这三个经济发展新引擎，带动经济有质量的增长。

--安信证券宏观分析师 尤宏业：

三季度经济确实有明显上升，但是可持续性存在一定疑问，四季度的经济走势有待观察，单季度同比增速较三季度放缓是大部分市场共识。

三季度经济向好的主要支撑是基建和房地产投资处在高位，未来全国房地产的销售恢复情况还有待观察。

政策方面预计不会再宽松，财政政策不会更加积极，货币政策适度中性。当然货币政策的考量不光有国内经济情况，还有资本流动的考虑。

**相关背景**

--受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。PPI同比虽连续19个月下降，但降幅继续收窄。预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。鉴于近期通胀仍不构成主要矛盾，稳健货币政策基调也不会改变。

--国务院总理李克强表示，中国9月CPI同比增幅没有超过可控范围，今年有条件把CPI增长控制在3.5%左右；相信中国经济实现全年主要目标是完全有基础的，中国经济向好的趋势是会继续的。

--国家发改委价格司副司长周望军表示，中国今年居民消费价格指数（CPI）同比涨幅控制在3%以内比较乐观，明年通胀略高但仍温和可控。

--中国央行日前明确表态，近期贷款增速相对较快，货币信贷扩张的压力仍然较大。分析人士相信，央行此番喊话意在强调将维持中性偏谨慎的货币政策取向，告诫各家银行要严控贷款增速。

--国家发改委学术委员会秘书长张燕生表示，中国将经历痛苦的5-8年的转型期，如果走过这个阶段，将迎来30年的大发展期，否则将会丧失机会。