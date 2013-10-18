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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 10:06 BJT

中国数据：9月发电量同比增长8.2%，粗钢产量增长11%--国家统计局

路透北京10月18日 - 中国国家统计局周五公布数据显示，9月发电量4,310亿千瓦时，同比增长 8.2%。

统计局数据并称，中国9月原油加工量3,865万吨，同比下降1.2%；同期粗钢产量6,542万吨，同比增加11%。

统计局此前数据显示，中国8月发电量4,987亿千瓦时，同比增长13.4%；原油加工量3,974万吨，同比上升5.5%；粗钢产量6,628万吨，同比增长12.8%。（完）

(欲了解详情，请点选中国国家统计局 www.stats.gov.cn) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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