《焦点》中国经济转型料不会带来失业潮，结构型就业难凸显高教体制之殇

* 中国经济转型料不会引发大规模失业潮

* 但结构型就业问题仍然严重，背后是高教体制之殇

* 农民工就业情况优于大学生，引发中国高教是否过度争议

作者 沈燕

路透北京10月17日 - 致力于结构调整的中国经济增速虽然放缓，但料不会引发大规模失业潮，而面临仍然严重的结构型就业问题，其背后凸显的中国教育体制，尤其是高等教育体制之殇不容忽视。

周四参加北京央广网主办的《大国大时代----中国经济十月谈》报告会的专家们在做出上述预判的同时，面对大学生比农民工就业更难的现实，也引发其对中国高等教育是否过度的争论。

“尽管目前我们经济放缓，但自然失业率稳定，周期性失业影响不大，所以对就业没有影响。”全国人大常委、中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长蔡昉称。

他指出，今年上半年中国的调查失业率是5%，这个数比较接近于真实的信息。和其他的国家相比，美国大概是8%、9%，欧洲至少是两位数，中国还是很低的。

而人保部此前公布数据显示，中国今年二季度末城镇登记失业率为4.1%，并已连续12个季度维持在该水平。

在解释中国失业率数据是否真实的疑虑时，蔡昉表示，登记失业率是对城市有户口的人，向政府登记然后领取保险。从2002年开始中国的失业率相对保持不变。目前自然失业率比较稳定在4%左右。

他进一步分析指出，周期性失业更多体现在农民工身上，经济形势好，产生农民荒；经济形势不好，农民工返乡。尽管当前中国经济增长速度降下来了，但没有造成很严重的周期性失业，主要的问题还是结构性，还是自然失业。

中国人民大学劳动人事学院院长曾湘泉也对经济放缓下的中国就业市场前景不悲观，但他指出，经济结构的调整相应对人才的需求和培养也要调整，重点是提高就业的能力而不是高等教育简单的扩招。 中国上半年GDP增幅7.6%，2012年为7.7%，此前中国总理李克强在文章中首次提及中国上半年调查失业率是5%，并称失业率与经济增速、通胀率等指标“处于合理、可控范围”。

**结构性就业难不容忽视**

对于多年来习惯保“八”（GDP增幅）的中国而言，其背后是保就业。近些年的持续扩招，使得今年中国高校毕业生已达近700万，数量的增加无疑是就业压力增加的一个刚性数字。

据统计，2001年中国高校毕业生为110余万，2012年达到了680万，2013年更是达到699万人。且据测算，在整个“十二五”期间，中国高校毕业生仍将处于一个就业人数的高峰期，年均达到700万人左右。

显然，眼下的中国正面临着：一方面是人口红利的消失，另一方面是老龄化社会的到来；经济总量大而不强的现状促使中国加快经济结构的调整，同时带来结构性失业难题。

人力资源和社会保障部部长尹蔚民此前也表示，大量制造业急需技能人才和普通工人，但是这些岗位与高校毕业生并不匹配。这也让每年占到新就业人群一半的高校毕业生无法选择到合适的岗位。

或许这也道出了大学生比农民工就业难的原因所在，尽管被专家定义为结构性问题，但也突现中国现行教育体制，尤其是高等教育的体制之殇。

**中国高教是否过度引争议**

面对大学生比农民工就业难，以及工资甚至不如很多初中生毕业的农民工现状，也引发对中国的高教招扩是否过度以及现行教育体制方面的讨论和争议。

“大学生比农民工就业更困难的确存在，这属于结构性问题，也很严峻，结构性问题影响未来。”蔡昉称，虽然眼下存在大学生工资与打工的中学生工资相差不多，但几年过去其对企业的价值和工资之间的差别会显现出来。

面对严竣的就业形势，他认为中国要做的事很多，包括加强职业技能人才的培训，提高教育质量并与劳动力市场很好衔接。

“中国唯一不应该做的是放慢高等教育的发展速度。”蔡昉指出，日本经济衰退20年的教训与放慢高等教育的政策不无关系。

不过这一观点招致其它专家的反对。21世纪教育研究院副院长熊丙奇就指出，如果不改革、不提高教育的质量，那么高等教育的扩招将是一个悲剧。

“为了解决本科生就业难，所以研究生扩招，这只是推迟了学生三年的就业。大学生就业难可能导致学生不愿意上高中，这将会产生非常严重的后果。”熊丙奇称。

他认为，中国高等教育放权很重要，国家向高校放权，中央向地方放权。只有把办学自主权交给学校，选择权交给学生，才能创造就业机会。