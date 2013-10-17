表格：LME金属库存最新变化--10月17日

投行观点：孩之宝目标价从90美元下调至86--BMO
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路透伦敦10月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 500,325 -2,425 锡 12,885 +105 铅 233,025 持平 锌 1,065,850 +5,375 铝 5,422,925 +82,025 镍 229,812 +1,548 铝合金 61,320 -160 NASAAC 106,200 -700 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 金 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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