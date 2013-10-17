版本:
中国
中国汇市 | 2013年 10月 17日 星期四 16:44 BJT

中国汇市：人民币兑美元即期收盘升破6.10关口，连四日刷新纪录高点

路透北京10月17日 - 人民币汇率本周起的强势升值势头仍在继续。人民币兑美元 周四收盘升破6.10关口至6.0982元，连四日刷新纪录高点。

按照周四收盘价，本周以来人民币汇价已经升值0.36%，年初以来升值幅度则约达2.2%。

本周前三日即期汇价即已连续突破市场心理关口，基本一日一个台阶，从6.12元轻松升破6.11和6.10元两个关键平台，打破此前僵持两个多月的市场结购汇紧平衡格局，人民币升值预期不断强化。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐