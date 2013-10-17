台湾汇市：台币/美元微幅收升，美元因担忧美经济受债务影响走弱

* 担忧美国经济受债务僵局影响疲弱，国际美元下滑 * 外资连11日买超台股，但企业前景展望不佳 * 观察韩元是否升破1,060价位，否则台币不易突破29.30 路透台北10月17日 - 台币兑美元 周四微幅收升0.8分。交易员指出，国际美元因投资人关注美国 债务僵局对经济的影响而下滑，非美货币纷纷走强。台币亦随势反映，除外资汇入买台股外，出口商也加入卖 汇行列，终场央行未逆势而为令台币以微升作收。 汇银人士认为，今日台股在外资持续买超下，大盘指数 一度突破8,400点整数关卡。不过从企业的 业绩展望来看，似乎找不到支撑理由，今日台积电 即预期第四季营收将较上季衰退10%。股市由热钱 撑起的“无基之弹”(缺乏基本面支撑的涨势)还能走多久，值得观察。 “外资进来就被央行要求买股票，若哪天大盘出现明显回档，或许就是热钱撤出的指标。”一位银行交易 员说。 另一本地银行交易员则称，市场目前存有台币不易升破29.30价位的默契，因为一旦升过头，对股市反而 造成伤害，因为届时大家讨论的焦点，反而是台币升值对厂商造成的汇损伤害。 他们并表示，短线台币是否进一步走强，也要观察韩元是否会继续升值，若韩元兑美元升破1,060价位， 则台币料将有机会突破29.30的压力。 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第四季合并营收在1,440-1,470亿台币，较 第三季的1,625.77亿衰退约10%，因高端智能手机需求疲软及库存调整。 今日台币实质交易区间在29.380-29.404，上日的主要成交区间约在29.385-29.420。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度略为扩大；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.285/29.305，上日尾盘报价在29.325/29.345。 台股 周三收高0.51%，报8,374.68点。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超30.48亿 台币，连11日买超共计483.48亿台币；上日修正后为买超16.80亿台币。 马币(林吉特)周四领涨新兴亚币，此前美国国会批准了财政协议来避免债务违约。美元 全线疲软 以及地区股市上扬，让新兴亚币获得更多支撑。 本周重要数据及事件包括周四欧洲央行管委会会议及周五中国公布房地产投资和销售情况月度报告。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.452 29.460 29.356-29.460 29.460 6.49 7.50 元太外汇经纪公司 29.445 29.450 29.360-29.450 29.450 2.79 2.98 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.100/-0.080 -0.095/-0.085 美元/台币六个月期 -0.300/-0.265 -0.290/-0.265 (完)