中国债市：利率互换小幅上行，受美国债务上限问题解决及逆回购暂停推动

路透北京10月17日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四小幅上行，美国达成债务协议弱化了投资者的避险偏好，此外昨天央行表态，及今日公开市场逆回购暂停，令市场预期监管未来或推出一些适度回收流动性的手段。

明日中国国家统计局将公布三季度国内生产总值(GDP)，及部分9月月度数据，成为市场下一个关注焦点。

“现在一年在3.93%，五年在4.18%，昨天的一年和五年分别在3.90%和4.16%，所以市场大概上来2-3个点吧。”北京一银行交易员称。

他并称，最近七天回购加权利率徘徊在3.3%上下的低位，面对这种情况不排除后续央行重启正回购，如果之后的经济基本面提供支撑，可能公开市场再进一步加大力度重启三个月央票。

中国9月高于预期的新增贷款，引起了央行的关注。央行周三明确表态，近期贷款增速相对较快，特别是在外贸顺差继续扩大，外汇大幅流入的情况下，货币信贷扩张的压力仍然较大。下阶段，央行将灵活运用各种货币政策工具组合，管理和调节好银行体系流动性，引导货币信贷和社会融资合理适度增长。

央行预警话音刚落，周四就果断在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致本周转为净回笼。因央行吹风在前，市场并未感太大意外。

美国国会已经通过了参议院领袖拟定的协议，提高美国举债上限，只需总统奥巴马签署生效。奥巴马表示会“立即”签署议案，并且开始恢复政府运作。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.8625/3.9634 3.8750/3.9479 3.9821/4.0600 4.1250/4.2088 4.1334/4.4159

上日 3.8375/3.9409 3.8300/3.9125 3.9550/4.0350 4.0950/4.1825 4.1230/4.3690

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变动 +0.0250/+0.0225 +0.0450/+0.0354 +0.0271/+0.0250 +0.0300/+0.0263 +0.0104/+0.0469

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。