重温稿-《中国新债预测》两年固息国债利率预测均值3.74%，高于二级市场

* 招标品种：中国财政部两年期固息国债

* 金额：240亿元人民币

* 招标时间：周五(18日)9:30-10:30

* 受访人数：9位（银行、券商）

* 预测区间：3.68%-3.82%

* 预测均值：3.74%（按各家机构预测值平均）

路透上海10月17日 - 中国财政部周五将招标发行两年期固息国债。路透调查显示，近期新债供给压力延续，且现券二级市场走势未见明显好转，虽资金面较为宽松，但因两年国债期限较为尴尬，机构需求有限，预计明日定位仍将高于二级，中标利率预测均值为3.74%。

不过交易员也指出，由于该期限国债纳入承销团投标考核，料投标结果不至于偏离二级太多。

“估计还是会高于二级吧，最近受到长债拖累，短券的收益也没有往下走，反而也上去了。”华中一银行交易员称，不过该期债毕竟参与考核，结果应该不会太差。

上海一银行交易员则指出，两年这个期限的品种不长不短的，“我们就不拿了”。他称，后期流动性预期也比较难说，虽然央行暂停逆回购操作，但只是因为短期资金宽松，目前没有任何迹象显示这种宽松可持续。

中国央行公开市场周四突然暂停逆回购操作，但银行间市场资金供给依旧十分充裕。主要回购利率 总体持稳，隔夜和七天加权利率涨跌幅均不大。

上周的五次利率债招标开启了新一轮新债供给高峰，而本周的新债发行量进一步增加，至目前为止，本周已经或将要招标的规模在100亿元人民币以上的新债发行主体就有七家，其中利率债发行金额总计1,346亿元，而下周截止目前已发布的新债发行公告，总量已近千亿。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为3.6995%；二级市场上剩余期限约2.29年的固息国债130004最新成交收益率 为3.73%。

明日招标新债为财政部今年第21期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。240亿元全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。