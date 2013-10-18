《台湾金融市场一周展望》美QE退场预期延后，资金停留股市望带头上攻

* 美国财政僵局暂解，年底前利空出尽

* 台积电法说送暖

* 资金停留效应助台股下周上看8,500点

* 债汇同受支撑，但多头空间受限

记者 林妙容

路透台北10月18日 - 本周全球金融市场的最大变数--美国财政僵局于最后一刻暂时化解，利空出尽令多数股市上演庆祝行情，但明年初危机重现机率高则埋下隐忧。

台湾本地金融市场下周有机会抓住危机重现前的时间差，在市场普遍预期年底前美国联邦储备理事会(FED)忌惮债务问题不致令QE(量化宽松)退场的气氛下，由股市带头上攻，目标先看8,500点；同等理由也支撑债汇维持偏多气氛，但续攻力道或因市场心态谨慎而受限。

分析师对下周台股走势多偏向乐观，台股最大权重股--台积电 的投资者说明会释出较市场预期乐观的第四季及明年展望，今日以台积电为首，带动半导体类 及电子类 族群扬升，且跑赢大盘，有助消除今年来电子股对大盘的负面冲击。

〞台积电的法说令市场对半导体库存调整的疑虑减低，营收及毛利率也比市场预期好，连同美国债务问题的解决，等于是两大利空解除。〞凯基投顾分析师张明祥说。

今日台股 收高0.79%报8,441.19点，顺利越过今年高点8,439.15点，创逾两年新高。但本周周线只收涨约1.1%。

张明祥指出，从今天开始，电子股将从第三季旺季不旺的气氛中，转向第四季的淡季不淡，占台股权重约五成的电子类股，此前因股价已充分反应破底，再跌的机会或小于反弹机会，今日PC、光电及下游的个股都有跌深反弹迹象，下周或有机会吸引投资人的交投回流，重新引领台股向上，下周大盘区间看在8,300-8,600点。

富邦投顾总经理萧乾祥也认为，当前市场对QE启动退场的时程已延至明年1月或3月，此前资金停留在东北亚的效应，预料不会在年底前见到大量撤出，这使得资金效应将同步在股、债、汇持续发酵，并以台股、韩股为主受惠。

萧乾祥估下周台股有机会挑战8,500点，年底前则看到8,700点附近高位。

不过他也指醒，受美股及中国股市影响较大的台股，下周须留意美股涨多回档的压力。

此外，金融股指数 受到上日两岸〞金保会〞结果不如预期的影响，今日也以收跌0.19%回应，表现明显不如大盘，令金融类股暂时受挫。

萧乾祥表示，虽然金保会成果不如预期，但只要年底前立法院审议两岸服务贸易协议过关，此前金证、金银会的利多将陆续落实，可望让金融股重回当前轨道。

美国政府恢复运转并收拾政治危机留下的残局，议员们周四启动预算磋商，以相对心平气和的态度努力解决预算分歧。这场危机延缓了美国经济成长并损害了其国际地位。

**债市亦受惠资金效应**

此前受到美国债务危机影响而上冲下洗的台债市场，本周在美国债务危机问题暂时解决后，指标五年债102/11 殖利率突破此前区间有效下行，单周殖利率走低6.71基点。

受惠QE资金停留题材的债券市场，市场气氛偏多，且年底前五年券料维持主要交易券地位，令筹码面亦有利多头追进。然而美国明年初危机重现的隐忧，亦使得交易商心态谨慎，交投嗅得出短线若获利即了结的味道，卖压需缓步消化，下周五年债殖利率以缓下为主，空间也受到限制。

〞美国政府的关门对第四季美国GDP的影响不佳，从数据面来看，市场还是会担心经济复苏的力道，我认为下周美债还是区间偏多，台债也会跟进。〞一本地证券商交易员说。

交易商预估下周指标五年102/11交投区间或落在1.07-1.13%之间。

交易员指出，今日五年债在1.11%遭遇阻力，主要是下周二(22日)仍有20年增额公债102/8R 的标售变数。若以本周102/8R在发行前交易于2.12-2.15%间交投来看，只要标售结果落在这个区间，显示长券投资盘仍有配置意愿，将把殖利率尾端有效压制，并助益五年债再向下测试。

市场人士认为，在QE退场不急、下任美联储主席已几乎确定是叶伦的情况下，资金面题材重新发酵的可能性高，只是信心面仍待支撑。不过因台债交易量偏低，影响交易商追价意愿，也是殖利率将以缓和走低而非快速下滑的主因。

**台币汇率料区间整理**

资金停留东北亚的效应，近来在汇市支撑了韩元 、台币 及人民币 走强。展望下周，资金料短期不会撤出相对安全的东北亚，这将令台币获得支撑，但近来升值已多的台币，进一步突破也有难度。

汇银人士认为，资金宽松情势有助风险性资产上扬，不过热钱回流东南亚机率低，经济体质稳建的东北亚仍是最佳停泊地点。

不过他们也提醒，与台币连动性最高的韩元，自8月下旬以来从1,110价位升到1,060，期间几乎没有正式回贬过，短线已酝酿拉回修正的机会。若韩元回档，台湾央行料伺机跟进修正台币汇价，然要贬破29.50价位机会也不大。

交易员指出，国际资金的流向仍将主要决定下周台币走势。台币近来与韩元亦步亦趋，如果热钱无畏当局警告持续拉抬韩元升破1,060价位，台币可能也将跟进升向29.30，但欲实质站稳不易。

〞台币一旦升过头，对股市反而不利，因为大家关注的是升值对厂商造成的汇损伤害。〞一本地公股银行交易员称。

台积电法说释出预估第四季合并营收在1,440-1,470亿台币，较第三季的1,625.77亿衰退约10%。此一计算基础是假设当季台币兑美元的平均汇率为29.50价位。

另一外商银行交易员指出，虽然近来外资持续汇入，不过台币升值力道多被本地公股银行的买盘消化，反倒不见央行大力出手干预。而这些包括油款、军款、寿险海外投资等美元买盘的适时出现，相信是央行的刻意安排。

此外，出口商也在等待抛汇的时机。交易员指出，厂商普遍认知近期台币应该会在29.40上下徘徊，只要贬破29.40至接近29.45，就会有美元卖压陆续出现，此将对台币形成明显支撑。

他们认为，下周若韩元未进一步升破1,060或明显回贬，台币应该不脱区间震荡走势，大区间看在29.30-29.50，小区间则为29.35-29.45。

**下周央行存单到期量大**

市场资金水位一向宽松的台湾货币市场，下周因央行存单到期总量高达1.86兆台币，预料将使原本已经宽裕的资金情势更为雪上加霜，并令下周短率更贴近区间低位。

其中对资金宽裕程度最为敏感的短票市场，短票利率可能松动。票券商认为，近期银行间资金水位偏高、资金去化压力增加，料下周短票利率更多往区间低位0.63%的成交靠拢。

拆款市场由于央行引导的隔夜拆借利率持于0.388%，变动不易，但料下周各家钱满为患，拆出的难度陡增，令接近月底的银行间超额准备累积速度可能加快。