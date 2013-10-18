《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月18日

*工商时报：

--鸿海 拚成长，再创集团黄金十年，动作连连。为即将启动的分拆计划奠基，董事长郭台铭少见的在内部动员大会上，征英雄好汉。据悉郭台铭在动员大会上开宗明义指出，未来鸿海集团要加码投资台湾的人才、技术及未来，投资地区包括台北、新北市、竹北、苗栗、台中、台南、高雄，而此次召开动员大会，重点就在讨论人才年轻化和如何扩大在台征才。

--国际保险监理官协会宣布要建立全球统一的保险资本适足率标准，预计2016年出炉，2019年全球适用，但金管会主委曾铭宗昨日表示，全球其他国家也非全部同步实施，台湾仍要评估利弊及保险产业情况，再评估是否全部引进。

*经济日报：

--金保会讨论获得多项结论，国泰人寿、富邦人寿、新光人寿成为赢家；至于祈盼登陆合资持股打破50%、合资对象不限一家或降低532登陆门槛的保险公司，心情则从云端跌落。

--行政院昨日火速审议自由经济示范区特别条例草案，据了解，在财政部让步下，未来虚拟自经区将可比照实体区享有五大租税优惠。知情官员说，昨天审议进度出乎预期的快，在继续排除土地、关务等争议后，就可逐条审议，预估在立法院本会期结束前，就可送入审议。

--前行政院长陈冲昨日呼吁重视巨灾风险带来的冲击。他建议政府成立区域型联合巨灾保险机制，或以发行巨灾债券方式，让国内公私部门联手转嫁灾害风险。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。