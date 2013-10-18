台湾债市：五年券殖利率早盘续跌，预期FED短期不会缩减宽松

路透台北10月18日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周五早盘殖利率趋跌。在美国债务危机暂时解除后，市场预料美国联邦储备理事会(FED)今年底前的会议都不至于缩减量化宽松(QE)，台债随美债殖利走低，但在1.11%附近出现卖压，交易商心态转趋谨慎。

交易员指出，虽然QE退场时序延后，但美国债务危机在明年初仍得重新面对，不确定因素并未完全消除。且五年债 殖利率本周以来最大跌幅已近7基点，在后势仍有疑虑且下周20年增额公债102/8R 即将标售之际，交易商亦有短线解套或先行获利了结的心态，令殖利率跌势暂止当前。

〞市场看起来是谨慎了，交易商对行库的动向比较小心。〞一位证券商交易员表示。

交易员指出，五年债短线1.10%或有较强阻力，短线将观察该阻力位是否有守，并静待下周的标债结果。

美国公债收益率周四跌至逾两个月最低，此前美国国会达成协议，结束举债上限争端，并恢复政府运作，鼓励投资人将资金再投资，并预期美联储(FED)短期内不会缩减刺激措施。指标10年期公债 价格上涨21/32，收益率报2.59%，为8月12日来最低，周三尾盘报2.67%。

观察市场最新动态：

* 美国指标10年债殖利率下探，助益台湾五年债偏多反应

* 台债市场气氛偏多不变，但1.11%附近攻防现阻力

* 上日五年债空单量略增，令殖利率缓跌中带有变数

* 五年债早盘成交量出现停顿

* 下周二标售20年增额公债前，市场追价意愿可能停滞

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.10-1.13%

本地时间9:53时最新报价：

* 102/11期公债发行前交易殖利率跌1.18基点报1.1162%。

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