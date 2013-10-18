台湾债市：RP利率低档成交略多，下周利率或大致持平

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五与上交易日相去不远，证券商的公债RP利率低档成交略多。市场调度人士指出，本周来投信赎回与进钱不均状况持续，资金挪移略有紧缩效果，但寿险业钱多不变，利率没有特别变化。
市场交易员指出，今年以来因RP市场券源缺乏，且收益率滑落，部分投信在券源不足且收益不佳的情况下，直接委托票券商代标一年以下的优质免保票，以直接赚取较高的收益，这个情形在10月也愈来愈多。
“市场上没有什么券，就排挤到投信的投资，结果就直接参与初级市场。”一票券商交易员说。
展望下周，多数交易商称利率将大致持平，因不预料下周资金情势有重大变化。少数证券商认为寿险业持续钱多，虽一般天期利率将维持不变，但将调降较短天期的成交利率，令极短天的公债RP利率有机会下探0.57%。
下周较为大额的公司债交割只有周五(25日)的中油公司债，金额为32亿台币。
证券商的公债和公司债附买回利率与上交易日差别不大；10天期公债的附买回利率低档区成交渐多，区间在0.58-0.60%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.61%，极短天期则见成交0.55%，也与上日大致相同。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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