中国债市：现券走势偏弱，央行暂停逆回购推升谨慎心态

路透上海10月17日 - 中国银行间债市周四现券走势偏弱；资金面宽松，但因央行对信贷扩张压力提出警示，且公开市场暂停了逆回购操作，导致机构对未来资金及政策预期均偏谨慎，现券短端相对平稳，长端收益率则略上行。

“二级(现券)维持弱势，资金是很宽松的，但是供给很多，而且央行还暂停了逆回购，”上海一大型券商交易员称。

央行周三明确表态，近期贷款增速相对较快，特别是在外贸顺差继续扩大，外汇大幅流入的情况下，货币信贷扩张的压力仍然较大。

此番预警后，周四央行果断在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致本周转为净回笼。因央行吹风在前，市场并未感太大意外。

上述交易员并指出，美国国会在最后关口通过协议，财政危机警报暂时解除，不过对国内债市影响不大，接下来要关注是否投资者焦点会再转移到美国何时退出QE。

“现在是暂缓退出(QE)了，但是一旦再提起，国际资金流向又会发生变化，国内资金的宽松也只是暂时的。”她称，“所以现在债市的一些小波动，都是交易盘在做，大市没看清楚，投资盘没怎么动。”

美国总统奥巴马终于松了口气，随着参众两院在最后一刻通过向联邦政府提供新拨款的议案，美国暂时躲过了政府违约的危险，自10月1日起关门的政府机构也将恢复运转。在政治斗争中获得阶段性胜利的奥巴马随即迅速签署该议案成为法律。

上海一商业银行交易员还指出，短期来看，利空因素偏多，包括供给压力过大，货币政策趋于谨慎，资金面短期宽松，但也面临众多变数，“现券机会不多，尤其是和风险相比的话。”

虽然中国央行公开市场周四暂停逆回购操作，但银行间市场资金供给依旧十分充裕。主要回购利率 总体持稳，隔夜和七天加权利率涨跌幅均在3个基点(bp)之内。

剩余期限约9.85年的固息国债130018 最新成交价对应收益率为4.11%，上日尾盘为4.10%。

五年期国债期货主力合约 收报93.926元人民币，跌0.074元，或0.08%，成交1,616手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0255 3.3644

上日 3.0582 3.3406

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7840/3.7320

国债参考率报价 3.5750/3.5010

金融债参考率报价 4.4650/4.4113 (完)

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