台湾债市：指标五年券殖利率周线收低6.71个基点，下周气氛仍偏多

* 资金面议题重新发酵 * 台湾及美国基本面亦不佳 * 下周指标五年债区间估1.05-1.14% 路透台北10月18日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周五收低。在美国 财政危机暂时解除后，债市交易员重新关注美国经济其本面及QE(量化宽松)的退场时机，押 注资金面议题重新发酵的交易商及银行进场配置，带动该券殖利率收低，周线走跌6.71个基 点。 展望下周，交易员指出，市场预期今年台湾经济基本面面临GDP保2%的艰难挑战，而下 周美国即将公布包括9月非农就业数据在内的一系列数据，均预期不会太好，加上16天美国 政府关门或侵蚀美国第四季的GDP，基本面及资金面都指向债市将有利多头交易。 〞之前是因为美国财政僵局的消息面打乱美债走势，否则资金面一直都是一个议题。〞 一位本地银行交易主管表示。 市场人士称，指标五年券 今日虽在1.11%附近遭遇卖压，但预料下周只要美 债变动不致太大，该券有机会先行测试1.10%关卡，站稳后即不排除挑战1.05-1.07%的目标 区。 美国公债收益率周四跌至逾两个月最低，此前美国国会达成协议，结束举债上限争端， 并恢复政府运作，鼓励投资人将资金再投资，并预期美联储(FED)短期内不会缩减刺激措施 。指标10年期公债 价格上涨21/32，收益率报2.59%，为8月12日来最低，周三尾 盘报2.67%。 收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值 幅 年期 期别 (基点 (亿台币) ) 5 102/11 -1.68 1.1112 1.1100-1.1215 110.0 10 102/10 -1.50 1.6355 1.6300-1.6465 10.5 交易员指出，下周前段因有20年增额公债102/8R 标售的因素干扰，五年 债交投或较为震荡。但目前市场对20年102/8R的标售倾向落于2.10-2.15%区间看待，不致于 标的太差，主因在长端投资盘主力--寿险业第三季补券状况不佳，财政部又数度截标，令寿 险业债券配置不足，有机会在此次加大下标力道。 〞长券标的好的话，殖利率曲线尾端钉住了以后，不安的因素消除，就有助五年券再续 攻。〞一证券商交易员称。 市场人士指出，长券标售完后的下半周，市场将专注于经济基本面及资金面的解读，在 缓步消化解套及获利了结卖压后，五年债殖利率才有机会取得共识下行。不过美债走势一直 都是市场跟随标的，如果美债殖利率弹升，也会干扰多头布局。 此外，10年冷券102/10 空单量增加至约48.5亿，考量外部环境有利多头， 且五年及10年券利差仍在50基点的偏大状况，加上10年券流动性不佳，多头亦有机会上演轧 空行情。 102/8R将于下周二(22日)标售，金额预定300亿台币，该券今日发行前交易成交区间介 在2.12-2.135%，收在2.1275%。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6355 5 102/11 1.1112 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)