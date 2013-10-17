香港金融：金管局称向人行建议放宽本地居民人民币兑换上限且可行性高

路透香港10月17日 - 香港金管局总裁陈德霖周四表示，已向中国人民银行建议放宽本地居民人民币兑换上限，以香港资金池的广度和深度来看，放宽上限可行性高。

陈德霖与银行公会赴北京拜访监管单位后，在当地作上述表示。他同时指出，上海自贸区的成立是为了促进贸易及投资便利化，任何相关金融改革是为了促成该便利化的目标。

陈德霖指出，加计人民币存款及存款证（CDs）离岸资金池达到约9,000余亿元，足以应付香港居民理财产品的需求。

“我们向人行提出放宽兑换上限的建议，人行认为可行性很高。”他说。

目前香港与台湾居民每日人民币兑换上限为2万元，台湾央行稍早表示，已与人行沟通希望能提高兑换上限，以利人民币相关产品发展。