路透基点：龙源电力17亿元人民币贷款协助点心贷款市场成长--RLPC

路透香港10月17日 - 汤森路透旗下基点报导称，中国国营公用事业公司--龙源电力集团股份有限公司正在香港市场筹得一笔17亿元人民币(2.79亿美元)三年期子弹式贷款。在中国境外资本市场持续发展之际，这是今年以来最大的一笔点心贷款。

是次贷款是10月的第二宗点心贷款交易，第一宗为民生金融租赁股份有限公司的7.4亿元人民币(1.21亿美元)两年期贷款，这是民生金融租赁今年的第二笔点心贷款。

根据汤森路透的数据，两笔交易带动今年点心贷款总规模达到41亿元人民币(6.73亿美元)，相比2013年迄今发行的1,369亿元人民币(225亿美元)点心债而言仍然较低。

中国境外资本市场正在快速发展以支持人民币持续国际化。点心贷款能够让借款人在境外获得人民币贷款，尤其是在香港。

点心贷款市场仍然很平静，即便香港金管局在6月推出离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)。这给境外人民币市场带来急需的参考汇率，而且料将通过使融资成本和信用息差更加透明化来提高交易量。

花旗集团表示，预计今年稍早点心贷款规模将超过1,000亿元人民币(164亿美元)，此前香港放松资本规定并允许银行使用其人民币存款。

点心贷款需求仍然偏低，因为人民币不能完全兑换，这使其较少被视为放贷货币。而且人民币走势波动，升值后比美国和港元更昂贵。

据澳新银行称，放松境内人民币贷款市场也令点心贷款交易承压，尽管目前境内人民币贷款成本高于境外点心或美元贷款。

中国境外资本市场预计会在未来10年强劲成长，得益于开放资本账户、人民币作为国际和全球性货币使用，以及那些持有人民币资产的全球投资者的推动，尤其是各国央行和主权财富基金。

渣打银行估计，境外人民币债券市场将每年增长30%，到2020年价值3万亿(兆)元人民币。到2030年，中国预计将成为全球最大的经济体。

**新交易**

中国龙源电力点心贷款的牵头行兼簿记行为中银香港，所得款项将用于中国银行2012年11月一笔10亿元人民币贷款和一笔股东贷款的再融资。股东贷款用于偿还一笔2011年12月发行的债券。

本项贷款将通过旗下子公司Hero Asia (BVI) Co Ltd借入，并由母公司龙源电力提供的支持协议(keepwell deed)作抵押。支持协议通常用于支持企业贷款，是母公司与子公司之前签署的一项合同，以便在贷款协议期间确保偿债能力并提供财务支持。

该项贷款利率为离岸人民币同业拆息或固定利率3.75%中较高者加码110基点。

承贷5亿元人民币或以上者，获得牵头行头衔，前端费为42基点；承贷2亿至4.9亿元者，获主办行头衔，费用为39基点；承贷5,000万至1.9亿元者，获安排行头衔，费用为36基点。

是次贷款协议的承诺费为60基点，有效期为今年年底，在此期限前可以支取两次。回覆期限截止到11月1日。

民生金融租赁股份有限公司在10月中旬推出7.4亿元人民币两年期贷款。而就在数月之前，该公司于6月签署了一笔6.6亿元人民币的境外贷款。

民生金融租赁这笔子弹式定期贷款由瑞银集团牵头，综合收益为480基点，固定利率为4.5%，外加60个基点的前端费。

其他境外人民币贷款只有少数已于今年结案。

民生金融租赁第一笔点心贷款是6.6亿元人民币两年期子弹式贷款，综合收益约为420基点，固定利率为4%。