CNH市场动态：人民币即期续创新高，远汇下跌反映市场谨慎心态

路透香港10月17日 - 同多数新兴亚洲货币一致，香港离岸人民币即期汇价 周四延续日前升势，并再次创出历史高点。市场人士认为，美国财政僵局暂时解决，但对美国经济的担忧情绪拖累美元走软，远汇下跌反映市场谨慎心态。

“在美国暂时解决了债务违约威胁及政府重新开门后，市场情绪平复不少，但离岸所有的购汇都被轻松收掉了，美元全线走低，人民币的买需仍够强烈。”一家外资投行交易员称，但他并表示，市场情绪已略为谨慎。

昨日创下历史高点的人民币兑美元远期外汇（DF）今日有所走低，一年期远期外汇报 报6.1604/44，场内低见6.1661，在岸的同年期远汇 亦走低至6.1456/03，较前日收市价已有109个点子跌幅。

大公国际周四决定将之前被列入负面观察名单的美国本、外币主权信用等级从A下调至A-，展望维持负面。报告认为，美国高度依赖借新还旧维持其偿债能力的模式不断增加联邦政府债务偿还能力的脆弱性，导致主权债务时刻处于危机的边缘，这种状况在可预见的时间内不会有实质性改变。

本地时间下午5:41时，离岸人民币 报6.0918，盘中最高见6.0915，盘中高点再创历史新高，上交易日在6.0960；境内人民币 今日收在6.0982，与离岸价差由昨日5点子扩大到64个点子。

一位中资银行外汇交易员表示，昨日人民币远期DF和CCS在迅速走高，一度疯狂导致多杀多，“但今天是杀完多头杀空头，毕竟近期即期涨得有点快，市场还是有所谨慎，看在岸是否会有大额购汇盘增加。”

美元兑人民币一年期NDF 报6.1510/6.1560，上日尾盘约在6.1490。

境内在岸人民币兑美元即期 周四收盘首次升破6.1元整数关口至6.0982 ，盘中亦连续四日刷新历史高点。

马币(林吉特)周四领涨新兴亚币，此前美国国会批准了财政协议来避免债务违约。美元 全线疲软以及地区股市上扬，让新兴亚币获得更多支撑。 （完）

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