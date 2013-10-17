全球贵金属：10月16日SPDR黄金持仓减少0.41%，iShares白银持仓量持平

投行观点：孩之宝目标价从90美元下调至86--BMO
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路透10月17日 - 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二减少0.41%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的持仓量持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 28,470,642.9 10月16日 28,586,470.3 10月15日 -115,827.5 -0.41%
iShares 334,089,777.8 10月16日 334,089,777.8 10月15日 0 0%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 李春喜)
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