更新版-香港金融：金管局称向人行建议取消本地居民人民币兑换上限，人民币料有升值压力

(新增金管局说明)

路透香港10月17日 - 继台湾之后，香港金管局向中国人行提出放宽离岸市场人民币限制，本地中资银行人士说，以人民币利率相对高，此政策落实将吸引更多资金投向人民币，令其有着进一步升值压力。

香港金管局总裁陈德霖周四表示，已向中国人民银行建议取消本地居民人民币兑换上限，以香港资金池的广度和深度来看，此建议的可行性高。

陈德霖指出，加计人民币存款及存款证（CDs）离岸资金池达到约9,000余亿元，同两三年前深度及广度都增加许多，足以应付香港居民理财产品的需求。

“现在集中讨论的是个人户人民币买卖的限制可不可以取消这样，其余（规定）不变的，...人行认为可行性很高。”他说，但表示没有时间表。

本地中资银行交易室主管指出，人民币利率高于美元或港元，一旦兑换上限放宽，预料会吸引更多资金兑换成人民币，加大人民币升值压力。

“资金兑换成人民币，离岸有升值压力。银行拿了人民币可能存到境内的清算银行，在岸也有升值压力。”该名不具名人士说。

不过，他也指出，目前离岸业务90%以上来自于企业客户，个人占的规模非常小，理论上汇价因此有升值压力，但实务面上影响较小。

同多数新兴亚洲货币一致，香港离岸人民币兑美元即期汇价 周四延续日前升势，并再次创出历史高点6.0915元。

目前香港与台湾居民每日人民币兑换上限为2万元，台湾央行稍早表示，已与人行沟通希望能提高兑换上限，以利人民币相关产品发展。

陈德霖指出，金管局提出此建议并非与台湾有任何竞争，纯粹是因为该兑换上限的规定是2004年离岸市场初始时订定的，而近两三年离岸市场发展迅速，规模与市场成熟度都与早前不同。

陈德霖今日率领本地银行公会代会赴北京。他同时指出，上海自贸区的成立是为了促进贸易及投资便利化，不是为了做人民币离岸中心。任何相关金融措施是为了促成该便利化的目标，有关于该区内人民币资本项下可兑换的相关政策正在研究制定中。

他还表示，监管单位正在为国内银行新一批点心债发行额度进行审批，预料尽快会有结果。