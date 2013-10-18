更正-路透基点：四大国有银行投入135.5亿元人民币贷款，建设海南西环铁路

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(因原文有误，更正第二段中国银行承贷规模)
路透香港10月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国四大国有银行已就海南省西环铁路建设项目签订了135.5亿元人民币(约合22.2亿美元)的30年期贷款协议。
中国建设银行海南分行为牵头行，承贷60亿元人民币。中国银行、中国农业银行、中国工商银行各自的海南分行分别承贷35.5亿、30亿和10亿元人民币。
据消息人士称，该笔贷款利率为中国人民银行(PBOC)基准利率的100%，四年的宽限期过后将按半年等额分期偿还。
消息人士称，该笔贷款借款方为海南东环铁路有限公司，担保方为借款方的母公司--国有企业广州铁路(集团)公司。
该贷款协议于9月底签订。
据当地媒体称，长达344公里的西环铁路总投资额为271亿元人民币，是海南省迄今为止最大的基础设施项目。该项目首期建设于2012年9月启动，料将在2014年7月底之前投入运营。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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