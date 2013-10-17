更新版 1-两岸金融：保监会释出积极审批台资保险申请利多，台资参股上限未放宽

* 首度两岸保险监理平台会议“金保会”召开

* 中国保监会释出积极审批台资保险申请利多

* 台资寿险公司参股上限则未予以放宽

* 欢迎互设保险机构，支持台资参与上海税延型养老保险试点 (新增更多细节及评论)

路透台北10月17日 - 首度两岸保险监理平台会议“金保会”周四在台北召开，中国保监会释出积极审批台资保险机构申请案的利多，至于市场关注的台资寿险公司参股50%上限则并未予以放宽。

中国保监会国际部主任姜波对此表示，实际上大陆保险业已实现全面开放，大陆内资保险单一股东持股不能超过20%，台资保险业单一股东持股已远远超过大陆内资，针对台资寿险公司参股上限问题将继续研究。

大陆方面并表态，支持符合资格的、已在大陆设立营业性机构的台资保险机构，参与上海税延型养老保险试点项目。

“鼓励有条件的台资企业参与上海试点，将比照大陆内资审核标准。”姜波说。

中国保监会主席项俊波15日亲自率团来台参加由金管会主办的国际保险监理官IAIS年会，并与台湾金管会进行两岸首度保险监理平台会议，之后由金管会保险局局长曾玉琼及中国保监会国际部主任举行会后记者会说明此次达成共识。

姜波认为，大陆保险业开放比较早，事实上已全面开放，近期已经审核通过包括新光海航人寿江苏分公司及富邦产险、君龙人寿等分支公司申请，未来将积极审核台资机构申请案。

**会议共识**

本次会议达成共识包括：两岸保险监理平台建立后将一年会面一次、中国将提供台资保险业者赴陆投资便利等。此外，大陆方面欢迎符合条件的台资保险机构到大陆建立或参股保险营业机构；台湾也欢迎符合资格的大陆保险业者到台湾设立代表处或参股保险业，而台湾也将修订法规将台湾保险业赴大陆参股对象扩充至外资保险。

关于台资保险增资问题，姜波指出，台湾方面目前正有大陆国泰人寿增资问题可能透过股东变化来完成增资，保监会将予以积极协助与支持，根据新修定的外资保险管理条例已正式实施，其中允许通过合资寿险以人民币进行增资避开汇率问题。

台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰人寿于2004年12月率先成立首家两岸合资寿险公司，资本额12亿人民币，目前合作伙伴中国东方航空 也面临拆伙的命运，日前公告将售出合资的50%股权。

金管会认为，两岸保险监理合作平台正式运作之后，相关保险市场准入议题，将可透过该平台开启两岸制度性沟通协商的大门，未来将续就保险市场准入议题进行深入讨论并交换意见。

据金管会介绍，两岸保险业务往来及参与大陆保险市场甚早，大陆自2001年核准四家台湾保险业者在北京、上海成立办事处，目前共有13家台湾保险业者在大陆设有15处办事处。

另外，大陆于2004-2009年分别核准五家台湾保险业成立保险公司，并于2011年核准台湾中国人寿 参股投资大陆建信人寿19.9%股权。目前共有六家台湾保险业投资大陆保险公司，因此台湾保险业多年来在大陆保险市场已有良好之发展基础。

台湾金管会6月间已将放宽大陆保险业在台湾设立代表处及参股评等规定纳入两岸服务贸易协议中，原先规定大陆保险业至台湾设立代表处及参股须有标普评等A-以上评级，在大陆保险业者争取放宽下，金管会将修正相关法令予以放宽，并倾向在法规中取消评等限制。

台湾寿险业赴陆发展受限于“532条款”紧箍咒，包括寿险业总资产达50亿美元、成立满30年及成立代表处满两年，目前只有少数几家符合资格。现台湾寿险仅国泰人寿、台湾人寿 、新光金控 旗下新光人寿，在大陆设有与大陆合资方投资各50%的合资子公司，以及台湾中国人寿参股大陆建信人寿19.9%。

另有富邦金控 旗下的富邦人寿，与紫金控股合资成立富邦紫金人寿仍在申请中，持股也是各半。