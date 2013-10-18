《市场聚焦》美国债务上限纷争损及美元全球地位

作者 钟华

路透北京10月18日 - 美国总统奥巴马与国会虽在“最后时刻”达成债务上限协议，暂免债务违约风险，但上限额度仅够未来三个月使用，这意味着届时美国可能续演债务上限纷争，并损及美元在全球货币体系的表现。

而美元颓势亦有助于放缓资本流出中国步伐，并有重新流入迹象，相应助推中国经济企稳回升，最新公布的三季度GDP同比增速已成功反弹至7.8%；近期资本流入也推动中国央行允许人民币兑美元加速升值，本周连创历史新高。

本次美国债务上限之争多表现为政治闹剧，而债务上限讨论间隔从一年缩为三个月，其实为美国庞大债务存量规模所蕴含风险的一个缩影。目前美国国债存量已超过16万亿美元，超过其国内生产总值（GDP）一倍。

这意味着即使初始财政收支平衡，存量债务利息支出也会产生债务新增，导致债务规模扩张，从而继续引发债务上限争论，增添美国国债市场风险，进而可能损及美元在全球货币体系中的低位。

不仅是美国政府债务规模庞大，其他债务还更为惊人。以此来看，可能继续对美元的地位形成影响。

根据世界银行数据，截至2011年，银行部门提供的美国国内信贷净额（中央政府信贷除外）就高达GDP的235%。如果再加上企业债券等负债，意味着美国整体债务利息负担非常沉重，这使得美国维持低利率极为重要。而其退出量化宽松政策忧虑引发的抵押贷款利率迅速上升，尤其是真实利率上升，将极大阻碍美国经济恢复。

归根结底，美元地位源于美国经济，目前其恢复已显动力不足，但仍处在恢复通道，而德国、日本和英国等经济体恢复发力。相较之下，短期内在一定程度上削弱了美元在国际货币竞争中的强势。

然而总体看，欧洲银行联盟虽然有助于增强欧洲金融体系的稳定性，增强欧元的货币竞争力，但欧元区财政不统一的内在缺陷，将制约欧元撼动美元在全球货币中的霸权地位。

**美元颓势**

让我们回到本次债务上限纷争。美国六个月期国债信贷违约互换(CDS) ，虽较本次债务上限纷争爆发后的峰值下降近20基点(bp)至62个bp，但仍远远高于纷争爆发前的5bp水平。

进一步看，美国国债CDS 品种谱中，二年期及以上期限国债CDS仍有延续高位徘徊之势，这暗示出投资者对未来美国债务上限问题忧虑之情仍未解除，而美国国债市场正是美国借以吸引全球资本流入的重要根据地。

尽管本次债务上限纷争暂时化解，受到美国标普500指数 、Nasdaq指数 等股指积极响应，但美元指数 在17日不升反降，并跌破80点大关至79.6点；美元兑欧元、美元兑日圆、美元兑英镑均纷纷走跌，这显示出美元在全球货币体系中的地位已在本次债务上限纷争中受损。

事实上，美元的颓势端倪此前已有所显现。早在今年7月，美联储缩减购债规模预期就引发东亚等经济体金融市场剧烈动荡，资本加速外逃，当时享有“避险天堂”之誉的美元并未如常走强，美元指数在7月11日还创出单日1.78%的跌幅。

考察美元指数，它今年7月以来一直延续跌势，至今已累计下跌5.89%，而同期欧元指数 却上涨1.65%，3月底低点以来涨幅为4.5%；英镑指数 亦相应上涨3.76%，3月中旬低点以来上涨6%.

与美元指数今年7月境况不同的是，当时美元虽与欧元等货币竞争中黯然失色，但国际资本却依然维持流入美国格局，而如今国际资本却可能在流出，这在美国货币市场走势中亦有所印证。美国财政部报告(TIC)显示，美国7月整体资本净流入567亿美元。

全球货币走势分化，尤其是美元颓势，与美国经济显弱和非美经济走强有关。美国总统奥巴马认为，债务上限谈判过去几周已对美国经济造成了完全没有必要的伤害。路透调查显示，第四季GDP环比年率料为2.3%，低于9月初的2.5%。

比较而言，德国、英国和日本等经济体表现颇好。10月德国智库ZEW经济景气指数升至52.8，创近两年半新高；工业生产指数和订单维持升势。9月英国货币供应量续显扩张态势，综合PMI跳升至50.7扩张线上方。日本第二季资本支出增长1.3%，8月机械订单超预期增长至5.4%，9月消费者信心亦升为45.4。

**中国政策取向**

而中国三季度宏观数据亦进一步凸显经济企稳回升态势，实现全年经济目标无虞。正因为此，中国央行才有底气传递出中性偏紧的政策预警讯号。

中国央行本周稍早表示，在外贸顺差继续扩大，外汇大幅流入的情况下，货币信贷扩张的压力仍然较大，下阶段货币政策将引导货币信贷和社会融资合理适度增长。

对比措辞似乎可以看出，“适度”增长暗含了央行对信贷投放情况略有收紧倾向；不过，鉴于当前货币金融数据扩张并不大，收紧力度预计有限。

中国社会融资规模前三季度已达14万亿元，全年可能超过预定目标；9月M2(广义货币供应量)14.2%增速仍高于13%的目标值；货币乘数亦在上升。

从流动性来看，央行认为目前“银行体系流动性供应总体上仍然比较充裕”，而下阶段银行体系流动性仍会继续处于合理适度的水平。这意味着央行将对银行体系流动性采取回笼政策取向，以维持紧平衡格局。这从周四公开市场暂停逆回购操作已有所体现。