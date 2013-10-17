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货币新闻 | 2013年 10月 17日 星期四 21:39 BJT

****敬告客户:路透中文快讯“EIA库存周报”稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好，

美国能源资料协会(EIA)称周四将不会公布“EIA库存周报”，因之前美国政府关闭，不便之处，敬请谅解！
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