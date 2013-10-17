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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月17日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             88.03      +1.00      +1.15    1620042
 搜狐                             82.50      -0.33      -0.40    1007835
 网易                             69.74      -0.32      -0.46     629652
 百度                            153.83      +3.63      +2.42    3218488
 亚信科技                         11.67      -0.03      -0.26     251073
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     18.65      +0.37      +2.02    2152402
 联电                              2.12      +0.04      +1.92     390038
 日月光                            5.05      +0.03      +0.60      99350
 硅品精密                          6.01      +0.03      +0.50     305035
 和信超媒体                        1.10      +0.09      +8.91     360820
 友达                              3.37      +0.03      +0.90     352372
 中华电信                         32.09      +0.08      +0.25      52419
 台湾国际航电                     48.54      -0.17      -0.34     882797
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         54.76      +0.17      +0.31     148026
 中国联通                         16.54      +0.05      +0.30      89010
 中国电信                         52.87      +0.88      +1.69      16226
 中芯国际                          4.02      +0.05      +1.26      43772
 电讯盈科                          4.78      +0.03      +0.63      10712
 (完)
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