《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月17日

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
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以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 88.03 +1.00 +1.15 1620042 搜狐 82.50 -0.33 -0.40 1007835 网易 69.74 -0.32 -0.46 629652 百度 153.83 +3.63 +2.42 3218488 亚信科技 11.67 -0.03 -0.26 251073 台湾 台湾积体电路 18.65 +0.37 +2.02 2152402 联电 2.12 +0.04 +1.92 390038 日月光 5.05 +0.03 +0.60 99350 硅品精密 6.01 +0.03 +0.50 305035 和信超媒体 1.10 +0.09 +8.91 360820 友达 3.37 +0.03 +0.90 352372 中华电信 32.09 +0.08 +0.25 52419 台湾国际航电 48.54 -0.17 -0.34 882797 香港 中国移动 54.76 +0.17 +0.31 148026 中国联通 16.54 +0.05 +0.30 89010 中国电信 52.87 +0.88 +1.69 16226 中芯国际 4.02 +0.05 +1.26 43772 电讯盈科 4.78 +0.03 +0.63 10712 (完)
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路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠