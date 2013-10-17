澳新经济指标预测--10月18日-10月25日****

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月14日当周 10月18日(五) 0010 澳洲央行金融稳定部主管Luci Ellis发表讲话 0215 澳洲央行总裁史蒂文斯在澳英商会商务午餐会上发表讲话 10月21日当周 10月21日(一) 暂无重要经济数据预定公布。 10月22日(二) 暂无重要经济数据预定公布。 10月23日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.4% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.7% (较上年同期) -- +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.5% (较上年同期) -- +2.2% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 -- 45.2 出口(亿新西兰元) -- 33.3 贸易收支(亿新西兰元) 9月 -- 逆差11.91 贸易收支(亿新西兰元) 截至9月的一年 -- 逆差20.6 10月24日(四) 0300 澳洲央行副总裁洛威在CFA Melbourne Institute会议上发表讲话 10月25日(五) 暂无重要经济数据预定公布。 (完)
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路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠