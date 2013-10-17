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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 06:27 BJT

《日本重要政经日程》--10月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月17日(四)

2350 - 一周资本流动数据

10月18日(五)

0130 - 提升流动性债券标售

1400 - 日本铁钢连盟公布9月粗钢产量

0600 - 日本央行副总裁岩田规久男在日本中央大学研讨会上发表演说

0635 - 日本央行总裁黑田东彦在信托联盟年会上发表演讲

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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