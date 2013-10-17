《日本重要政经日程》--10月18日

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
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(除特别说明外，均为GMT时间)
10月17日(四)
2350 - 一周资本流动数据
10月18日(五)
0130 - 提升流动性债券标售
1400 - 日本铁钢连盟公布9月粗钢产量
0600 - 日本央行副总裁岩田规久男在日本中央大学研讨会上发表演说
0635 - 日本央行总裁黑田东彦在信托联盟年会上发表演讲
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠