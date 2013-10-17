《综述》美国初请失业金人数下降，中大西洋地区制造业活动呈现扩张

尽管上周初请失业金人数四周均值增加11,750人至336,500人，但基本趋势仍显示就业市场在逐步好转。

另一份报告显示，大西洋中部地区制造业活动本月扩张，但速度慢于9月。

费城联储10月制造业活动指数由9月的22.3降至19.8。10月数据仍远超分析师预期的15.0。

该数据已连续五个月为正数，意味着该地区制造业持续扩张。调查涵盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州的工厂。

“考虑到华盛顿的政情，这样的结果有点令人意外，”Raymond James 首席分析师Scott Brown表示。“我希望下个月还会扩张。主要经济趋势是如果不是受政府因素影响，情况会更好。”