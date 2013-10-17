《综述》美国初请失业金人数下降，中大西洋地区制造业活动呈现扩张

投行观点：波音目标价从162美元上调至170，评级为持有--Canaccord Genuity
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尽管上周初请失业金人数四周均值增加11,750人至336,500人，但基本趋势仍显示就业市场在逐步好转。
另一份报告显示，大西洋中部地区制造业活动本月扩张，但速度慢于9月。
费城联储10月制造业活动指数由9月的22.3降至19.8。10月数据仍远超分析师预期的15.0。
该数据已连续五个月为正数，意味着该地区制造业持续扩张。调查涵盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州的工厂。
“考虑到华盛顿的政情，这样的结果有点令人意外，”Raymond James 首席分析师Scott Brown表示。“我希望下个月还会扩张。主要经济趋势是如果不是受政府因素影响，情况会更好。”
然而受访者称，他们的前景展望仍然光明。六个月企业状况指数升至60.8，为2003年9月以来最高，上月为58.2。(完) (编译 郑茵/侯向明/李爽 审校 张涛)
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路透巴黎4月14日 - 法国总统大选选情周五看起来比以往任何时候都更加激烈，在距离第一轮投票仅剩九天之际，最新民调显示，四位领先的候选人的支持率差距仅有三个百分点。