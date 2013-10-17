全球航运：波罗的海干散货运价指数下跌，因海岬型船需求减少

路透10月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，因海岬型船舶运输需求减少。

乾散货运价指数下跌5点，或0.25%至1,960点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降27点，或0.78%，至3,451点。日均获利下降451美元至31,028美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物

“(海岬型船运)市场不太活跃，船东仍乐观预期运费会进一步改善，从而相应为其船舶定价，”船舶经纪商Fearnleys在其周报中称。