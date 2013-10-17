全球航运：波罗的海干散货运价指数下跌，因海岬型船需求减少

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
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路透10月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，因海岬型船舶运输需求减少。
乾散货运价指数下跌5点，或0.25%至1,960点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下降27点，或0.78%，至3,451点。日均获利下降451美元至31,028美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物
“(海岬型船运)市场不太活跃，船东仍乐观预期运费会进一步改善，从而相应为其船舶定价，”船舶经纪商Fearnleys在其周报中称。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上升29点，或1.43%至2,059点。日均获利增加221美元至16,481美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
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路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠