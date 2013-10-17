《综述》美国政府恢复运转，议员启动预算磋商

而第三家主要评级机构穆迪周四则表示，将维持美国AAA债信评级。

美国财政僵局的一个潜在正面影响是，它可能促使美联储维持大规模货币刺激政策不变直至明年。一位联储官员表示，此次对峙已削弱了该央行对抗高失业率的能力。

“把发病推后几个月不会解决财政病根，财政问题打击到经济表现，并对我们的未来构成威胁，”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示。

分析师表示，国会在过去几年中通过的那些支出削减和增税举措，虽然帮助缩减了预算赤字，但同时推高了失业率。

周三达成的协议维持全面的减支举措，可能在短期内带来更大痛楚。美国国防部和其他一些联邦机构到目前为止受到减支举措的冲击较小，但这些部门的官员表示，在未来数月将进一步缩减支出。(完)