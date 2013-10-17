日韩经济指标预测--10月18日-10月25日****

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月14日当周 10月17日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超22,257 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超271 10月18日(五) 暂无重要经济数据公布 10月20日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 9月 -- +14.7% 进口(较上年同期) -- +16.0% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,603 10月21日当周 10月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 10月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 10月23日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 10月24日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +1.1% (较上年同期) -- +2.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 +0.7% +0.8% 全国CPI(较上年同期) -- +0.9% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 +0.3% +0.2% 东京地区CPI(较上年同期) -- +0.5% 10月25日(五) 暂无重要经济数据公布。(完)
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路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠