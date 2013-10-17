全球外汇市场10月18日主要消息

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
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10月17日(四)
2350 - 日本一周资本流动数据
10月18日(五)
-- - 欧央行管委会委员诺沃特尼讲话
0600 - 日本央行副总裁岩田规久男在中央大学一场座谈会上发表讲话
0635 - 日本央行总裁黑田东彦在信托联盟(TRUST UNION ASSOCIATION)年会上发表演讲。
1200 - 美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话
1430 - 美国ECRI一周领先指标
1700 - 美联储理事塔鲁洛发表演讲，主题为“建立高效解决机制面临的进步和挑战”
1800 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话
1940 - 美国纽约联储总裁杜德利发表讲话
2030 - 美联储理事史坦讲话
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)
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路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠