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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 07:12 BJT

全球外汇市场10月18日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月17日(四)

2350 - 日本一周资本流动数据

10月18日(五)

-- - 欧央行管委会委员诺沃特尼讲话

0600 - 日本央行副总裁岩田规久男在中央大学一场座谈会上发表讲话

0635 - 日本央行总裁黑田东彦在信托联盟(TRUST UNION ASSOCIATION)年会上发表演讲。

1200 - 美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1700 - 美联储理事塔鲁洛发表演讲，主题为“建立高效解决机制面临的进步和挑战”

1800 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话

1940 - 美国纽约联储总裁杜德利发表讲话

2030 - 美联储理事史坦讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)
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