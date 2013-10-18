美国经济：积压数据将势如潮水，席卷华尔街

**10月数据质量受人瞩目**

但数据统计机构势必得面对一些棘手问题，即如何既能完成处理积压数据，同时又不影响正常情况下此时需要处理的数据的质量。

外界已经开始担心，政府停摆可能导致10月消费者通胀数据和失业率失真。

通胀报告的汇整系基于全月物价数据并需要实际走访商店。但由于政府关停，BLS至少会少了10月上半月的数据。

就算政府周四恢复运作之后，工作人员火速走访商家调查，也无法取得足够样本汇编出全面性报告。

克利夫兰联储经济学家已警告，本次政府关门事件可能已影响到明年5月之前的每月CPI数据预估的精确度。

“由于CPI物价收集是依靠人力实地走访商店，有些10月份应有的数据已经无法再收集到了，”克利夫兰联储资深研究人员Randal Verbrugge说。“因此，由于取样数据较小，以10月数据为基准的11月CPI将有较大的标准误差。”

由于并非所有物价每月都列入取样，因此这样的误差将无法在短期之内消除。

10月失业报告也让人担心。用于推估失业率的家庭调查本来应该在上周进行，但却遇上政府关停。

Hall表示，统计局员工仍可进行电访，但他提醒说，电访回覆率可能很低，不过他认为这对数据应无太大影响。(完)