欧洲经济指标预测--10月18日-10月25日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月14日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月18日(五) 暂无重要经济数据预定公布 10月21日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月21日(一) 0600 德国PPI(较前月) 9月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.6% -0.5% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 8月 -- -0.7% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -2.2% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 8月 -- -0.8% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -3.6% 10月22日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差18.53 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 -- 114.5 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余30 10月23日(三) 0645 法国企业景气指数 10月 98 97 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差5.6 0830 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 10月 -- 0-9-0 1400 欧元区消费者信心指数 10月 负14.25 负14.9 10月24日(四) 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 50.0 49.8 Markit服务业PMI 51.4 51.0 Markit综合PMI -- 50.5 0728 德国Markit制造业PMI 10月初值 51.6 51.1 Markit服务业PMI 54.0 53.7 Markit综合PMI -- 53.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 51.4 51.1 Markit服务业PMI 52.4 52.2 Markit综合PMI 52.5 52.2 0800 意大利消费者信心指数 10月 101.1 101.1 0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 -- 正9 10月25日(五) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 107.9 107.7 现况指数 111.7 111.4 预期指数 104.4 104.2 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +2.4% +2.3% 民间贷款 -1.9% -2.0% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.3% 0800 意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月) 8月 -- -0.30% 未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -0.90% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.7% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) -- +1.3% (完)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠