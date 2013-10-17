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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 07:27 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超690万股

路透东京10月18日 - 以下为日本股市周五开市前，六家外资券商的
下单情况：    
                
 日股(单位：百万股
 )
 
 买单         21.1
 卖单         14.2
 -----------------
 净买          6.9
 单     
   (完)
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