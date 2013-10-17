金砖国家：10月17日股汇市收盘纵览

路透10月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月17日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.26%报1,033.97点。

中国股市：沪综指连三日收跌，公开市场逆回购暂停令市场趋谨慎

香港股市：收低且中资银行股领跌，明日中国将发布GDP等数据

中国汇市：人民币收盘首次升破6.1元大关，但市场渐趋谨慎

============================================================================

拉美股市：巴西股市从四个半月高位回落，此前央行上次会议纪录暗示决策者将继续升息，这可能损及成长和企业营收。指标Bovespa指数 跌1.1%，报55,358.13点，自5月底以来最高水准回落，结束此前连六日升势。

拉美汇市：拉美货币上扬，因美联储料维持刺激计划更长时间

============================================================================

南非股市：综合指数上涨0.22%创下纪录收盘高位，因金价飙升提振AngloGold Ashanti 和Sibanye Gold 等金矿类股。综合指数 升至44,514.12点，为纪录收盘高位。盘中并创纪录新高44,623.47点。Top-40绩优股指数 收升0.28%，至39,787.24点。

南非汇市：南非兰特兑美元触及三周高位，受助于全球宽慰情绪

============================================================================

印度股市：连续第二天下跌，Tata Consultancy Services 等软体服务出口商股价挫跌，尽管该公司季度财报优于预期，因投资者在近期强劲上攻后获利了结。指标BSE指数 跌0.64%，或132.11点，收报20,415.51点，为连续第二天下跌,周二时曾触及2010年11月以来盘中最高水准。NSE指数 收跌0.71%，或43.20点，报6,045.85点。

印度汇市：印度卢比兑美元上涨，尾随其他新兴市场升势，中止连两日跌势，此前美国国会敲定协议避免了违约，然国内股市下跌抑制卢比升幅。卢比兑美元 收在61.23/24 卢比，交投区间为61.20-61.73，周二收报61.8350/8450。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,491.850点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.63%至825.96点。